Pietų Korėjos kariuomenė nurodė, kad budriai stebi savo šiaurinę kaimynę, nes būgštaujama, kad ji gali paleisti naują raketą arba dar kartą išbandyti branduolinį užtaisą, minėdama 69-as įkūrimo metines. Pernai rugsėjo 9-ąją Pchenjanas surengė savo penktą branduolinį bandymą, o šeštą – praėjusį sekmadienį. Šiaurės Korėja nurodė, kad tai buvo vandenilinė bomba, kurią gali nešti raketa. Pastarąjį bandymą pasmerkė tarptautinė bendruomenė, kuri ragina griežtinti sankcijas šiai uždarai valstybei. Liepą Pchenjanas išbandė dvi tarpžemynines balistines raketas (ICBM), kurios, ekspertų nuomone, gali pasiekti ir JAV žemyninę teritoriją. „Gynybos sektorius, vykdydamas partijos byungjin politiką (numatančią branduolinės ginkluotės stiprinimą kartu su ekonomikos vystymu) privalo imti gaminti daugiau pažangiausių Juche ginklų“, – sakoma valdančiosios Šiaurės Korėjos partijos ruporo „Rodong Sinmun“ straipsnyje. Jame minimas „Juche“, arba pasitikėjimas savimi, yra nacionalinė Pchenjano filosofija. Leidinys ragino kurti daugiau „stebuklus primenančių įvykių“, tokių kaip du ICBM bandymai, potencialiai galėję sukelti grėsmę JAV, kurios, „Rodong Sinmun“ teigimu, nori „nuversti“ Pchenjano lyderį Kim Jong Uną. „Dovanėlės“ Kitame straipsnyje „Rodong Sinmun“ sakė, kad JAV ir toliau gaus „įvairaus dydžio ir formų dovanėlių“, jei nesiliaus vykdyti, leidinio žodžiais, Pchenjanui priešiškos politikos. Kim Jong Unas ir pats yra ICBM raketas vadinęs „dovanėlėmis“, kurias jo šalis siunčia „JAV šunsnukiams“. Pietų Korėjos gynybos ministerijos atstovas nurodė, kad kol kas nėra ženklų, kad Pchenjanas šeštadienį ruoštųsi naujam raketiniam ar branduoliniam bandymui. „Kariuomenė užima visas gynybines pozicijas ir atidžiai stebi Šiaurės Korėją. Taičiau ten nėra nieko neįprasta“, – sakė jis naujienų agentūrai AFP. Visgi jis perspėjo, kad Pchenjanas gali bet kada paleisti balistinių raketų iš mobiliųjų paleidimo sistemų, kurias nesunku paslėpti. Pietų Korėjos naujienų agentūra „Yonhap“ citavo neįvardytą šaltinį iš vyriausybės, kuris sakė, kad Pchenjanas gali bet kuriuo metu savo Pungjė-ri komplekse surengti septintą branduolinį bandymą. Tas pareigūnas taip pat sakė, kad Šiaurės Korėja tokį bandymą gali surengti ir spalio 10-ąją, kai bus minimos valdančiosios partijos įkūrimo metinės. Tuo tarpu šeštadienį virš Rytų Kinijos jūros Japonija ir JAV surengė bendras naikintuvų ir bombonešių pratybas, Tokijuje sakė Japonijos gynybos ministras Itsunori Onodera. „Mums svarbu demonstruoti stiprius Japonijos ir JAV santykius dėl Japonijos saugumo“, – ministrą citavo transliuotojas NHK. Vašingtonas penktadienį pristatė JT rezoliucijos projektą, kuriame raginama Šiaurės Korėjai paskelbti naftos embargą, įšaldyti Pchenjano režimo lyderio užsienio sąskaitas, uždrausti tekstilės importą ir nutraukti išmokas iš Šiaurės Korėjos atvykstantiems darbuotojams. Visgi pasiūlymui griežtinti sankcijas Pchenjano atžvilgiu nepritaria Rusija bei Kinija.

