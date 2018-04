Kim Il Sungo gimimo diena Šiaurės Korėjoje laikoma didžiausia nacionaline švente, kuri vadinama Saulės diena. Nuo 1982 metų Kim Il Sungo gimimo metinėms paminėti šalyje kas dvejus metus rengiamas festivalis. Šiemet jis prasidėjo trečiadienį, balandžio 11 dieną, ir tęsis iki antradienio, balandžio 17-osios. Vykstant festivaliui, organizuoti įvairūs sporto ir kultūros renginiai.Šventė vyksta „be provokacijų“, pažymėjo agentūra. 2016 metais per Kim Il Sungo gimimo metinių minėjimą Šiaurės Korėja pabandė paleisti vidutinio nuotolio balistinę raketą, tačiau bandymas buvo nesėkmingas. 2017 metais per Saulės dieną Šiaurės Korėjoje buvo surengtas karinis paradas .„Pasikeitusios nuotaikos šiemet stebimos Šiaurės Korėjai rengiantis aukščiausiojo lygio susitikimui su Pietų Korėja ir JAV“, – pažymėjo agentūra.Pietų Korėjos prezidentas Moon Jae-inas ir Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas ) planuoja susitikti balandžio 27 dieną. Tai bus tik trečias dviejų valstybių vadovų susitikimas nuo Korėjos karo pabaigos 1953 metais.Be to, gegužę arba birželio pradžioje numatoma surengti Kim Jong Uno ir JAV prezidento Donaldo Trumpo derybas.

