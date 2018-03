Pasak jo, Jungtinės Valstijos turi užtikrinti, kad būtų tinkama gynybos sistema, galinti apsaugoti regiono šalis nuo potencialios atakos Šiaurės Korėjos raketomis.

„Šiaurės Korėja yra reali grėsmė“, joje vykdoma ginklavimosi programa, kuriama pristatymo sistema, kuri „kelia žymią grėsmę ne tik šiam regionui, bet ir visam pasauliui“, – pažymėjo savo kalboje Tokijuje B.Obama.

„Kol kas nematome didesnės pažangos, kokios norėtume, – tęsė jis ir pabrėžė: – Vienas dalykas yra labai svarbus ir jį turi pripažinti kiekvienas – jokia valstybė viena pati negali išspręsti šios problemos taip efektyviai kaip veikiant visoms kartu“.

Šiaurės Korėja yra „šalis, kol kas nesilaikanti tarptautinių normų ir taip atsijungusi nuo likusio pasaulio“, kad yra ypatingai sunku daryti spaudimą izoliuotam režimui, sakė B. Obama.

Prezidentaujant B. Obamai, Vašingtonas Šiaurės Korėjos atžvilgiu laikėsi „strateginio kantrumo“ politikos , vildamasis, kad sankcijos pažabos Pchenjaną ir privers atsisakyti branduolinių ambicijų.

Bet laikui bėgant, virtinė branduolinių bandymų ir raketų paleidimų gana gerai parodė, kad šiuo atveju sankcijų režimas nebuvo efektyvus.

B. Obama keliauja po Aziją, jau apsilankė Singapūre, prieš tai pabuvojo Naujojoje Zelandijoje ir Australijoje.

Vėliau sekmadienį jis susitiko su Japonijos ministru pirmininku Shinzo Abe, papietavo su juo; buvo prisimintas jųdviejų „sušių viršūnių susitikimas“ 2014-aisiais, kai B. Obama tebebuvo prezidento poste.

Manoma, kad per pietus 2014-aisiais kalbėta apie verslą ir prekybą; be to laikyta, kad tai buvusi galimybė glaudžiau susieti šiuos du pasaulio lyderius.

Anuomet B.Obama laukiantiems žurnalistams pasakė, kad per tuos pietus buvo „gerų sušių“, bet pasakojama, kad jis suvalgęs tik pusę jam „Michelin“ kulinarų pateiktos porcijos.

O šį sekmadienį po kalbos Tokijuje paklaustas, ko jis labiausiai pasiilgsta iš savo prezidentavimo laikų, B.Obama atsakė juokaudamas: „Kartais pasiilgstu „Air Force One“ – puikus orlaivis, ypač kai skrendi per Ramųjį vandenyną“.

Tačiau jis atskleidė, kad Baltuosiuose rūmuose pirkdavo sau ir šeimai produktus. „Manote, kad galite ten gyventi nemokamai, ne, ne! Būti Baltuosiuose rūmuose brangu, sakau jums“.