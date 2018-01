Pietų Korėjoje veikianti Korėjos susivienijimo ministerija nurodė, kad Šiaurės Korėja nepaaiškino, kodėl „sustabdė“ savo septynių narių delegacijos vizitą, turėjusį trukti dvi dienas. Kol kas neaišku, ar šeštadienį turėjęs prasidėti vizitas buvo atšauktas, ar tik atidėtas. Ministerija bandys gauti iš Pchenjano daugiau informacijos dėl šio sprendimo. Anksčiau šią savaitę abi Korėjos sutarė, kad kitą mėnesį Pietų Korėjoje vyksiančiose Žiemos olimpinėse žaidynėse pasirodys 140 narių turintis orkestras iš Šiaurės Korėjos. Orkestro „Samjiyon“ nariai – dainininkai, šokėjai ir orkestro muzikantai – surengs koncertus Pietų Korėjos sostinėje Seule ir šalies rytuose esančiame Gangningo mieste, netoli Pjongčango, kuriame vyks olimpinės žaidynės. Šiltėjant santykiams tarp kaimynių, į žaidynes Pjongčange Šiaurės Korėja pažadėjo atsiųsti savo sportininkų, aukšto lygio pareigūnų, valstybinės žiniasklaidos darbuotojų, palaikymo komandą bei tekvondo komandą. Pietų Korėja taip pat pasiūlė į šiaurinę kaimynę antradienį atsiųsti savo 12 narių delegaciją, kuri įvertins pasiruošimą bendram kultūriniam renginiui prie Kimgangsano kalno ir viename Šiaurės Korėjos slidinėjimo kurorte vyksiančioms slidinėjimo treniruotėms, pranešė Korėjos susivienijimo ministerija. Menkai žinomai meno trupei „Samjiyon“ vadovauja Hyon Song-wol. Ji vadovauja ir Pchenjano moterų grupei „Moranbong“, į kurią nares atrenka pats Kim Jong Unas. Hyon Song wol yra ir valdančiosios Darbininkų partijos Centrinio komiteto narė.











