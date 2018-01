Pusiasalio šiaurinėje dalyje vaizdingoje Kimgango kalnų vietoje šeštadienį numatytas renginys buvo vienas iš daugybės bendrų Seulo ir Pchenjano renginių, suplanuotų prieš kitą mėnesį prasidėsiančias žaidynes Pjongčange. Galimybė rengti bendrus projektus atsirado, Šiaurės Korėjos lyderiui Kim Jong Unui savo naujametinėje kalboje netikėtai pareiškus, kad jis norįs pasiųsti delegaciją į vasario 9-25 dienomis Pietų Korėjoje vyksiančias žaidynes. Seulas suskubo pasveikinti šį norą, kuris traktuojamas kaip Pchenjano bandymas sušvelninti pusiasalyje tvyrančią didžiulę įtampą, išprovokuotą Šiaurės Korėjos branduolinių ambicijų. Pchenjanas į žaidynes siunčia ne tik sportininkus, bet ir šimtus kitų sričių atstovų, dalyvausiančių olimpiniuose renginiuose. Į Pietų Korėją vyks ir sportininkų gerbėjų grupės bei menininkai, dalyvausiantys Seule ir Gangninge žaidynių proga rengiamuose renginiuose. Pietų Korėjos meno atstovai taip pat turėjo dalyvauti šį savaitgalį vykusiame kultūriniame projekte Kimgansano kalnuose.Tačiau Seulo pareigūnai pranešė, kad Šiaurės Korėja atšaukė planuotą pasirodymą, o Pchenhanas įsižeidė dėl žiniasklaidoje pasirodžiusios kritikos jo atžvilgiu. Seulas ir olimpiados organizatoriai labai norėjo, kad Pchenjanas, boikotavęs 1988 metų vasaros olimpiadą Pietų Korėjos sostinėje, dalyvautų Pjongčango „taikos olimpiadoje“. Pchenjanas ne tik nusprendė dalyvauti žaidynėse, bet ir sutiko suformuoti bendrą moterų ledo ritulio komandą, kuri būtų pirmoji tokia Korėjos pusiasalio komanda nuo 1991 metų. Tačiau Pietų Korėjoje pasirodė kritikos, esą Seulas daro per daug nuolaidų Pchenjanui, kad įtikintų jį dalyvauti žaidynėse, o jungtinė komanda atims galimybę varžytis olimpiadoje kai kuriems čiuožėjams. Pchenjanas taip pat pranešė, kad vasario 8 dieną – likus dienai iki žaidynių atidarymo – minės savo reguliariosios kariuomenės įkūrimo 70-ąsias metines. Sprendžiant iš palydovinių nuotraukų, Šiaurės Korėjoje jau vyksta karinio parado repeticijos. Toks paradas prieš olimpines žaidynes prilygtų karinės galios demonstravimui.

