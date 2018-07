Anot Šastos apygardos šerifo Tomo Bosenkos, aukos palaikai buvo aptikti vadinamojo Karo gaisro apimtoje teritorijoje netoli Redingo miesto, esančio maždaug už 370 km į šiaurę nuo San Fransisko. Jis pridūrė, kad žuvusysis, kurio tapatybė dar nėra nustatyta, nepaliko pavojingos zonos, nors buvo paskelbta evakuacija. Pasak T. Bosenkos, šerifo departamentui buvo pranešta apie septynių žmonių dingimą. Liepsnos taip pat pareikalavo dviejų ugniagesių, dviejų vaikų ir jų prosenelės gyvybes. 81-erių buldozerio vairuotojas Donas Ray Smithas žuvo šalindamas augaliją gaisro kelyje. Taip pat gyvybės neteko Redingo priešgaisrinės priežiūros inspektorius Jeremy Stoke'as, tačiau išsamesnės informacijos apie jo žūties aplinkybes nebuvo paskelbta. Likusios trys aukos – 70 metų Melodi Bledsoe ir jos du provaikaičiai: penkiametis Jamesas Robertsas ir keturmetė Emily Roberts – žuvo liepsnoms apėmus jų šeimos užmiesčio namą Redingo pakraštyje.

