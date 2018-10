Nelaimingas atsitikimas įvyko vėlai trečiadienį maždaug už 70 jūrmylių (apytiksliai 130 km) nuo pakrantės ties Diunkerko komuna, kai vienas atakos sraigtasparnis mėgino pakilti mokamajam skrydžiui nuo „Mistral“ klasės jūrų desanto operacijų laivo „Dixmude“, socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė ginkluotosios pajėgos, bet daugiau informacijos nepateikė. Sraigtasparnio įgula nenukentėjo, bet buvo sužeisti keturi ant pakilimo denio dirbę laivyno jūreiviai, vienas jų – sunkiai. Sunkiai sužalotam kariui buvo suteikta pirmoji pagalba laivo medicinos punkte. Vėliau jis buvo nugabentas į karinę ligoninę, sakoma pareiškime. Šiuo metu mėginama nustatyti incidento priežastį.

