Tai buvo vienas iš įtampą turinčių mažinančių žingsnių, sutartų tarp formaliai tebekariaujančių šalių per praeitą mėnesį Pchenjane įvykusį Pietų Korėjos prezidento Moon Jae-ino ir Šiaurės Korėjos lyderio Kim Jong Uno susitikimą. Šios jųdviejų derybos buvo jau trečios šiais metais, surengtos sparčiai šylant dvišaliams santykiams. Abi šalys išminavimo darbus Bendroje saugumo zonoje (BSZ) ketina atlikti per 20 dienų, nurodė Pietų Korėjos gynybos ministerija. Ministerijos atstovas sakė, kad darbai pradėti abipus sienos, bet Šiaurės Korėja to nepatvirtino. BSZ, dar žinoma kaip Panmundžomo paliaubų kaimelis, yra vienintelis budriai saugomos 250 km ilgio sienos ruožas, kur abiejų šalių kariai budi vieni arti kitų. Joje dažnai rengiamos abiejų Korėjų derybos. Manoma, kad palei visą sieną per 1950–1953 metų Korėjos karą ir vėliau buvo padėta daugiau kaip 800 tūkst. minų, siekiant apsiginti nuo priešingos šalies agentų prasiskverbimo. Moon Jae-nas aktyviai pasisako už dialogą su izoliuota Šiaurės Korėja, turintį paskatinti Pchenjaną atsisakyti savo branduolinio arsenalo. Praeitą mėnesį per viršūnių susitikimą lyderiai taip pat susitarė iki šių metų pabaigos pašalinti keletą pasienio apsaugos postų ir nuo lapkričio sustabdyti pasienyje rengiamas karines pratybas.

