Ministerija pridūrė, kad per abiejų šalių aukšto lygio pareigūnų derybas buvo susitarta artimiausiu laiku surengti generolų lygio kariškių pasitarimą. Per šias derybas būtų tariamasi dėl galimybes sumažinti įtampą pasienyje, taip pat planų įkurti bendrą karinį komitetą, turintį užtikrinti tarpusavio ryšius ir išvengti krizių bei atsitiktinių susirėmimų. Abi Korėjos taip pat susitarė spalio pabaigoje surengti sporto pareigūnų derybas dėl planų pasiųsti bendrų komandų į 2020 metų vasaros olimpiadą ir siekti, kad abi šalys pelnytų teisę bendrai organizuoti 2032-ųjų vasaros olimpines žaidynes. Be to, Seulas ir Pchenjanas susitarė lapkritį surengti Raudonojo Kryžiaus remiamas derybas dėl galimybės organizuoti kontaktus vaizdo ryšiu tarp šeimų, išskirtų 1950–1953 metų Korėjos karo, senstančių narių.

