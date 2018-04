Traukinys nesaugomoje geležinkelio perėjoje rėžėsi į transporto priemonę, vežusią jaunesnius kaip 10 metų moksleivius į pamokas vienoje Utar Pradešo valstijos mokykloje. Nuo smūgio autobusas pakilo kelis metrus į orą, ir iš karto žuvo 10 vaikų, naujienų agentūrai sakė rajono sveikatos apsaugos vadovas Akhileshas Kumaras Singhas. „Trys mirė ligoninėje nuo žaizdų, o penkių būklė tebėra kritinė“, – pridūrė medikas. Vietos televizija parodė, kaip dešimtys vietos gyventojų mėgina gelbėti vaikus iš sulamdyto autobuso. Pagal mirtinų eismo nelaimių skaičių padėtis Indijoje yra viena blogiausių pasaulyje. Kasmet šalies keliuose žūva daugiau kaip 150 tūkst. žmonių. Anksčiau šį mėnesį 23 vaikai ir keturi suaugusieji žuvo į šiaurę nuo Delio, mokyklos autobuso vairuotojui nesuvaldžius transporto priemonės ir šiai nulėkus 100 metrų gylio tarpeklį. Indijoje yra šimtai nesaugomų geležinkelio perėjų. Jose nelaimių įvyksta itin dažnai, nes vairuotojai dažnai nepaiso signalų, perspėjančių apie artėjantį traukinį. Kasmet per nelaimes šalies geležinkeliuose žūva beveik 15 tūkst. žmonių, rodo 2012 metų vyriausybės ataskaitos duomenys. Indijos vyriausybė žadėjo nuo ateinančių metų imtis pertvarkyti nesaugomas geležinkelių pervažas, kad mirtinų incidentų sumažėtų.

