Meteorologai per ateinančias dvi paras prognozuoja daugiau lietaus daugiausiai gyventojų turinčioje Indijos valstijoje – Utar Pradeše. Minėtos aukos užfiksuotos nuo ketvirtadienio vakaro, sakė vyriausybės atstovas Awanishas Awasthi. Dauguma šių žmonių žuvo penktadienį šiauriniame Agros mieste, garsėjančiame Tadž Mahal mauzoliejumi. Iš jų keturi vienos šeimos nariai žuvo sugriuvus namui, nurodė A. Awasthi. Liūtys taip pat apgadino į vakarus nuo Agros esančios XVI amžiaus Fatehpur Sikrio tvirtovės išorinę sieną. Vis dėlto pagrindinis kompleksas nenukentėjo, sakė vietos pareigūnas P. K. Singhas. Pasak jo, pareigūnai šiame rajone šeštadienį uždarė mokyklas, nes meteorologai perspėjo apie tolesnius lietus. Musonų sezonas Indijoje paprastai trunka iki spalio.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.