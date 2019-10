„Esamoje situacijoje negalime paremti to, kas siūloma muitų ir [Šiaurės Airijos asamblėjos bei vyriausybės] sutikimo klausimais, be to, trūksta aiškumo“ dėl pridėtinės vertės mokesčio (PVM), sakoma DUP pareiškime socialiniame tinkle „Twitter“.

„Toliau dirbsime su vyriausybe bandydami pasiekti protingą susitarimą, kuris būtų priimtinas Šiaurės Airijai ir apsaugotų ekonominį bei konstitucinį Jungtinės Karalystės vientisumą“, – sakoma pareiškime.

DUP po 2017 metų rinkimų padėjo britų valdantiesiems konservatoriams suformuoti daugumą parlamente. Be jų paramos konservatorių partija neturi parlamentinės daugumos ir negali patvirtinti jokio susitarimo su Europos Sąjunga.

„Brexit“ susitarimo laukimo nuotaikos

Europos Sąjungai ir Didžiajai Britanijai dar labiau priartėjus prie „Brexit“ susitarimo, Prancūzijos ir Vokietijos lyderiai išreiškė viltį, kad laukiama sutartis gali būti patvirtinta per ketvirtadienį prasidedantį ES viršūnių susitikimą.

Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono ir Vokietijos kanclerės Angelos Merkel bendra trečiadienio spaudos konferencija Tulūzoje Prancūzijoje buvo pozityvi. Kanclerė pareiškė, kad derybos yra „finišo tiesiojoje“.

E. Macronas pridūrė „norintis tikėti“, kad susitarimas baigiamas rengti ir ES lyderiai „galės jam pritarti“ per dviejų dienų viršūnių susitikimą Briuselyje, kuriame dalyvaus ir britų premjeras Borisas Johnsonas.

Nesutarimų tarp abiejų šalių dar yra, bet jie dabar daugmaž apsiriboja tam tikrais techniniais ir komplikuotais muitų bei pridėtinės vertės mokesčių klausimais, sakė pareigūnai. Derybininkų komandos ES būstinėje iki vėlumos bandė juos išspręsti.

„Gera pažanga, darbas tęsiasi“, – trečiadienį vakare žurnalistams sakė ES vyriausiasis „Brexit“ derybininkas Michelis Barnier.

Tuo tarpu B. Johnsonas „Brexit“ palygino su kopimu į Everestą ir sakė, kad viršūnė jau matoma, nors dar apgaubta debesies.

Europos Parlamento „Brexit“ koordinatorius Guy Verhofstadtas sakė, kad B. Johnsonas per pastarąsias kelias dienas jau nuvertė kalnus siekdamas kompromiso ten, kur kažkada buvo nepalenkiamas.

„Anksčiau pono B. Johnsono pasiūlymai buvo absoliučiai nepriimtini, – sakė G. Verhofstadtas. – Įvyko esminis pokytis, tai yra aišku.“

Tačiau „Brexit“ derybose toks taškas, kai susitarimas atrodydavo labai arti, nėra naujiena ir iki šiol viltys paskutinę minutę suduždavo. Vis dėlto artėjant spalio 31-ajai, kai Jungtinė Karalystė turi išstoti iš ES, ir likus kelioms valandoms iki bloko lyderių susitikimo, vis labiau tikimasi plataus politinio įsipareigojimo, visas teisines detales paliekant vėlesnėms deryboms.

Tai galėtų reikšti dar vieną ES viršūnių susitikimą dėl „Brexit“ iki šio mėnesio pabaigos.

Taip pat dar neaišku, ar B. Johnsonas galės prastumti susitarimą savo šalyje.

Darbas iki paryčių

Britų ir ES derybininkai, vildamiesi paskutinę minutę prieš viršūnių susitikimą pateikti „Brexit“ susitarimą, dirbo iki ketvirtadienio paryčių. Šaltiniai Europoje perspėjo, kad susitarimas dar nesudarytas, ir užsiminė, kad B. Johnsonui sunku užsitikrinti savo sąjungininkų iš Šiaurės Airijos Demokratinės junionistų partijos (DUP) paramą.

Tačiau Londonas paneigė pranešimus, kad DUP būtų problema, o vienas Europos pareigūnas sakė: „Mes beveik atėjome. Viskas išspręsta, išskyrus PVM taikymą Šiaurės Airijoje.“

Deryboms artimi pareigūnai sakė, kad anksti ketvirtadienį prieš viršūnių susitikimą dar susitiks ES ambasadoriai.

Tuo tarpu lyderiai viliasi, kad per viršūnių susitikimą taip pat galės aptarti ES biudžetą, Šiaurės Makedonijos ir Albanijos siekį pradėti derybas dėl stojimo į ES, ir santykių su Turkija krizę.

„Įsipareigoję išstoti“

Dvi dienas truksiantis ES viršūnių susitikimas turi prasidėti ketvirtadienį vakare, bet „Brexit“ klausimas gali būti atidėtas iki penktadienio, jei susitarimo tekstui parengti reikės daugiau darbo.

B. Johnsonas tvirtina, kad jo šalis išstos mėnesio pabaigoje – su sutartimi ar be jos, bet JK įstatymų leidėjai yra pasiryžę siekti dar vieno „Brexit“ atidėjimo, o ne rizikuoti chaotišku išstojimu be susitarimo.

Trečiadienį paskelbtos britų vyriausybės audito išvados pakurstė nuogąstavimus dėl ekonominio nuosmukio išstojimo be sutarties atveju, nes prognozuojamas prekybos tarp Britanijos ir ES sumažėjimas 45–65 proc., galintis trukti iki metų.

Vis dėlto JK „Brexit“ sekretorius Stephenas Barclay tvirtino: „Mes įsipareigoję išstoti... spalio 31-ąją. Manome, kad geriausia tai padaryti su sutartimi, išstoti sklandžiai ir tvarkingai.“

Intensyvesnės derybos atsinaujino šią savaitę, Britanijai sušvelninus savo poziciją dėl muitų statuso Šiaurės Airijai, kad būtų galima pasiekti susitarimą iki ES viršūnių susitikimo.

Vienas ES diplomatinis šaltinis sakė, jog deramasi dėl Šiaurės Airijos pasilikimo ES PVM erdvėje, kad galėtų sklandžiai vykti prekyba su ES nare Airija.

Tačiau tam reikėtų naujo mechanizmo, nes JK vadovautųsi savo pačios PVM taisyklėmis.