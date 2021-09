Šiaurės Airijos policija dėl žurnalistės nužudymo suėmė keturis asmenis

Šie 19, 20, 21 ir 33 metų vyrai sulaikyti ankstų trečiadienį šiaurės vakarinėje Šiaurės Airijos dalyje esančiame Londonderyje, kur 2019-ųjų balandį buvo nužudyta L. McKee.

Šie asmenys nugabenti į policijos nuovadą Belfaste, kur jie turi būti apklausti, sakė Šiaurės Airijos policijos tarnyba.

„Šie areštai yra Lyros nužudymo ir prieš jį vykusių įvykių detalaus dvejų metų tyrimo kulminacija“, – teigė vyresnysis inspektorius detektyvas Jasonas Murphy.

McKee, 29, was shot in the head while standing near a police vehicle as dissident pro-Ireland republicans clashed with officers in the Creggan area of Londonderry.

29 metų L. McKee, daugiausia dėmesio skirdavusi sudėtingai Šiaurės Airijos istorijai, buvo nušauta į galvą, jai ruošiant reportažą apie riaušininkų ir policijos susirėmimus Londonderyje – antrame pagal dydį šios Jungtinės Karalystės provincijos mieste.

Šiaurės Airijos taikos procesui įnirtingai besipriešinanti disidentų respublikonų grupuotė „Naujoji IRA“ (New IRA) prisiėmė atsakomybę už L. McKee nužudymą, tačiau atsiprašė ir nurodė, kad buvo taikytasi į „priešo“ policiją.

Žurnalistės nužudymas priminė apie tris smurto dešimtmečius šioje provincijoje ir sulaukė visų politinių grupių pasmerkimo, taip pat ir kaimyninėje Airijos Respublikoje.

L. McKee daugiausia rašė apie vadinamuosius paliaubų vaikus – kartą, užaugusią po to, kai 1998 metais buvo pasirašytas Didžiojo penktadienio taikos susitarimas, užbaigęs tris dešimtmečius vykusį kruviną konfliktą tarp katalikų ir protestantų bendruomenių, nusinešusį daugiau nei 3 500 gyvybių. Šis laikotarpis vadinamas „Neramumais“ (Troubles).

Jos mirtis išprovokavo platų pasipiktinimą visoje Šiaurės Airijoje ir atgaivino pastangas užglaistyti nesutarimus tarp pagrindinių partijų, atstovaujančių britų junionistų ir airių nacionalistų bendruomenėms. JK priklausanti Šiaurės Airija neturėjo pusiau autonominės vyriausybės nuo 2017 metų sausio, kai žlugo pagrindinių partijų tarpusavio pasitikėjimas.

Anksčiau žurnalistės nužudymo byloje buvo sulaikyti keli asmenys.

Vasarį kaltinimai nužudymu buvo pareikšti 52-ejų Paului McIntyre'ui.

Policija taip pat patvirtino, kad per Londonderyje surengtas kratas buvo surastas ginklas, kuriuo nušauta L. McKee.