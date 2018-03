Šiaurės Airijos Demokratinės junionistų partijos (DUP) lyderė Arlene Foster pripažino, kad ES derybininkas Michelis Barnier buvo „imlus“ per „labai atvirą ir konstruktyvų“ susitikimą Briuselyje. Tačiau, pasak A. Foster, probritiška DUP negali pritarti praėjusią savaitę paskelbtam ES skyrybų sutarties planui, pagal kurį, jei nebus rasta jokio geresnio sprendimo, Šiaurės Airija liks „visiškai suderinta“ su ES bendrąja rinka ir muitų sąjunga. „Mes manome, kad dabartinis ES teisinio teksto variantas nėra tikslus arba teisingas vertimas“ pirminės pasitraukimo sutarties, kurią ES ir Britanija pasiekė gruodį, sakė A. Foster spaudos konferencijoje Briuselyje. Susiję straipsniai: Theresa May atmeta antrojo referendumo dėl išstojimo iš ES galimybę May: nė viena „Brexit“ pusė negaus būtent to, ko nori A. Foster, buvusi Šiaurės Airijos pirmoji ministrė žlugusioje pasidalijimo vyriausybėje , pridūrė, jog ES pasiūlė dokumentą, kurį ir „mes laikome nepriimtinu, ir vyriausybė laiko nepriimtinu“. M. Barnier po derybų socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė, kad ES „ieško praktinių sprendimų, kurie padėtų išvengti griežtos sienos, atsižvelgiant į konstitucinį Šiaurės Airijos statusą, apibrėžtą Didžiojo penktadienio sutartyje“. 1998 metų Didžiojo penktadienio sutartis užbaigė tris dešimtmečius trukusį ir 3,5 tūkst. gyvybių nusinešusį konfliktą tarp katalikų ir protestantų Šiaurės Airijoje. DUP vos nesužlugdė „Brexit“ skyrybų sutarties gruodį, atkakliai reikalaudama ES pažado, kad tarp Šiaurės Airijos ir likusios Jungtinės Karalystės dalies neatsiras vidinės muitinės. Tačiau ES paruoštame sutarties projekte tokių garantijų nėra. Joje pagrindinis dėmesys skiriamas versijai, pagal kurią Šiaurės Airija liktų muitų sąjungoje, siekiant išvengti pasienio patikrinimų tarp jos ir Airijos po „Brexit“ 2019 metų kovą. A. Foster paragino T. May pasiūlyti britišką sutarties projektą, kuriame būtų pasiūlyti „protingi“ ir „vaizdingi“ sprendimai. Ji taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad didžiąją dalį Šiaurės Airijos prekybos sudaro prekyba su likusia JK dalimi. Tuo metu DUP lyderės pavaduotojas Nigelas Doddsas (Naidželas Dodsas) perspėjo Airijos premjerą Leo Varadkarą (Lio Varadkarą) neužimti „agresyvios“ pozicijos derybose. Airija nukentės labiausiai, jeigu nebus „Brexit“ sutarties, pridūrė jis.

