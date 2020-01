Europos Sąjunga sumokėjo pusę iš 50 tūkst. svarų (60 tūkst. eurų) už jo dirbtuves netoli Kukstauno Tirono apygardoje, per paramos kaimui fondą.

Jungtinė Karalystė penktadienį išstoja iš ES, ir M. McCleanui „Brexit“ reiškia patrono praradimą.

„Liūdžiu, nes laikyčiau save europiečių, o smuikų gamyba didele dalimi yra Europos tradicijos dalis“, – naujienų agentūrai AFP sakė 48 metų vyras su mėlyna aptrinta prijuoste.

Savo dirbtuvėse M. McCleanas prisimena legendinius meistrus, gamindavusius smuikus, altus ir violončeles, kurių „garsas gali užpildyti koncertų salę, sužavėti klausytojus ir sujaudinti muzikantą“.

M. McCleanas per metus pagamina maždaug 10 instrumentų, kurių vienas gali kainuoti 10 tūkst. svarų (11 869 eurus). Jo klientai yra daugiausia profesionalūs klasikinės muzikos atlikėjai iš viso pasaulio.

Neseniai jis išsiuntė instrumentų į Kanadą, Jungtines Valstijas ir Australiją. Vienas instrumentas netrukus iškeliaus į Malaiziją.

Tačiau kaip ir daugelis verslininkų Šiaurės Airijoje, jis yra sutrikęs ir susirūpinęs dėl to, kas nutiks po „Brexito“.

„Kai esi vieno žmogaus kompanija, kiekvienas pirkinys, kiekvienas klientas yra gan svarbus“, – sakė jis.

Dvejopa sistema



JK išstojimas iš ES po beveik 50 metų narystės numatomas penktadienį 23 val. Grinvičo (šeštadienį 1 val. Lietuvos) laiku.

Esama tvarka išliks nepakitusi iki šių metų pabaigos, kol Londonas ir Briuselis derėsis dėl plataus prekybos susitarimo.

Tačiau nuo 2021-ųjų įsigalios dvejopa sistema, kuria siekiama išvengti realios sienos su Airija. To reikalaujama pagal 1998 metų taikos susitarimą, kuriuo iš esmės buvo nutrauktas 30 metų trukęs smurtas dėl Britanijos valdymo Šiaurės Airijoje.

Prekėms, iš ES nepriklausančių šalių atvežamoms į Šiaurės Airiją ir liekančioms joje, bus taikomos Britanijos taisyklės.

Toms, kurios keliaus toliau į ES per blokui priklausančią Airiją, galios ES sistema.

Kaip visa tai veiks praktiškai ir kaip bus paveiktas verslas, neaišku.

Pirmadienį lankydamasis Belfaste ir Dubline ES vyriausiasis „Brexit“ derybininkas Michelis Barnier sakė, kad prekyba be trinties „neįmanoma“, o patikrinimai prie sienos bus „būtini“.

„Verslas tikrai vis dar gana susirūpinęs, kad bus didelis poveikis, sunkus ir lėtas taisyklių, kad ir kokios jos būtų, laikymosi procesas, bet to dar tiesiog nežinome“, – sakė Rogeris Pollenas iš Šiaurės Airijos smulkiojo verslo federacijos.

„Kadangi po penktadienio niekas iš karto nepasikeis, žmonės viliasi, kad sulauks kažkokių paaiškinimų, kas pasikeis metų pabaigoje“, – pridūrė jis.

Tiekimo grandinės



M. McCleanas importuoja medieną iš centrinės Europos: egles iš Šveicarijos Alpių, klevus iš Kroatijos ir Rumunijos. Priedai atkeliauja iš Indijos ir Italijos, o lakas – iš Jungtinių Valstijų.

Nors jo tiekimo grandinės kuklios, jis jau patiria „Brexit“ sukeltos nežinios poveikį.

„Turiu porą medienos tiekėjų, kurie atvažiuoja pas mane triskart per metus, o aš galiu apžiūrėti jų pavyzdžius ir išsirinkti labiausiai patinkančią medieną, – sakė jis. – Jie tikrai mano, kad to nebebus. Dėl to tai pabrangs.“

M. McCleanas pridūrė, kad dabar pats turės asmeniškai vykti apžiūrėti pavyzdžių.

Šiaurės Airija ir taip yra neturtingiausias JK regionas ir jį labiausiai paveiks „Brexit“.

Šiaurės Airijoje yra 28 500 „mikrokompanijų“, tokių kaip M. McCleano, kuriose dirba nuo vieno iki devynių žmonių, sakoma Verslo tyrimų centro Voriko universitete 2018 metų ataskaitoje.

Tai yra 111 tūkst. žmonių – 20 proc. regiono darbo jėgos. Šios firmos veikia mažesniu mastu, todėl yra pažeidžiamos kalbant apie prekybos svyravimus.

Naujas skardis?



ES taip pat perspėjo, kad gali vėl iškilti „kieto“ išstojimo perspektyva, jei prekybos derybos iki metų pabaigos neduos rezultatų, nes Britanija yra atmetusi galimybę pratęsti pereinamąjį periodą.

„Jei susitarimo nebus, niekas nevyks įprastai,– perspėjo M. Barnier. – Turime suvokti skardžio riziką, ypač prekybai.“

Britų ministras pirmininkas Borisas Johnsonas yra sakęs, kad tesėjo savo pažadą įvykdyti „Brexit“.

Tačiau M. McLeanas Šiaurės Airijoje sako, kad tai „labai primena žingsnį į nežinią“.

„Mes to dar nelabai suprantame, – sakė jis. – Šiuo metu neatrodo, kad kas nors tai gerai įsivaizduotų.“