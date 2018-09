Anot Kundūzo provincijos tarybos vadovo Mohammado Yusoufo Ayubi, per išpuolį prieš vieną kontrolės postą Daštė Arčio rajone žuvo mažiausiai 13 saugumo pajėgų pareigūnų. Per susirėmimus, trukusius nuo vėlyvo sekmadienio iki pirmadienio paryčių, kitose rajono dalyse žuvo dar 15 pareigūnų. Tuo tarpu Džozdžano provincijos policijos tarnybos viršininkas Faqiras Mohammadas Jawzjani pranešė, kad talibai iš skirtingų krypčių užpuolė šio regiono Chamjabo rajoną ir privertė afganų pajėgas pasitraukti iš vietos bazės, kad išvengtų aukų tarp civilių. „Prasidėjo įnirtingos kautynės, ir nenorėjome, kad žūtų civilių ar būtų sunaikinta jų namų“, – pareiškė F. M. Jawzjani. Pasak jo, žuvo mažiausiai aštuoni policininkai, o dar trys buvo sužeisti. Per susišaudymą tai pat buvo nukauti septyni talibai ir sužaloti dar aštuoni ekstremistai, pridūrė F. M. Jawzjani. Talibano atstovas Zabihullah Mujahidas grupuotės vardu prisiėmė atsakomybę už atakas Kunuzo ir Džozdžano provincijose. Talibai taip pat nukovė Samangano provincijos Dara Sufo rajone 14 vietos policininkų ir provyriausybinių kovotojų, paskelbė gubernatoriaus atstovas Sediqas Azizi ir pridūrė, jog dar šeši žmonės buvo sužeisti. S. Azizi pažymėjo, kad per pirmadienį įsiplieskusius susirėmimus žuvo trys Talibano kovotojai ir dar trys patyrė traumų. Atsakomybės už tą ataką niekas neprisiėmė, bet gubernatoriaus atstovas apkaltino ją įvykdžius talibus, veikiančius Samangane ir dažnai puldinėjančius Afganistano saugumo pajėgas bei vyriausybę palaikančias vietos sukarintas organizacijas. Tuo metu šiaurinėje Sare Polo provincijoje policijos vadas Abdul Qayumas Baqizai pranešė, jog Talibanas užpuolė kelis kariuomenės ir ją palaikančių kovotojų kontrolės postus, esančius netoli provincijos sostinės – Sare Polo miesto. Jis pažymėjo, kad žuvo du provyriausybiniai kovotojai ir dar du buvo sužeisti, bet nekomentavo, ar aukų patyrė kariuomenė. „Talibano atakos buvo atremtos, bet miesto pakraščiuose tebevyksta pavienės ginkluotos kovos“, – nurodė policijos viršininkas. Islamistų judėjimas Talibanas kol kas nekomentavo kautynių Sare Polo provincijoje.

