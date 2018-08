Prokurorai Aukštajam teismui trečiadienį sakė, kad Khaw Kim-sunas paliko pripučiamą kamuolį automobilio bagažinėje, o iš jo ištekėjusios itin toksiškos dujos nužudė jo žmoną ir dukrą. Khaw Kim-suno 47 metų žmona ir 16-metė dukra 2015 metais buvo rastos kelkraštyje stovinčiame užrakintame geltonos spalvos automobilyje „Mini Cooper“. Jų mirtis buvo konstatuota toje pačioje ligoninėje, kur anestezuotoju dirbo Khaw Kim-sunas. Autopsija parodė, kad jos mirė apsinuodijusios anglies monoksidu. Policija automobilio bagažinėje aptiko subliūškusį jogos kamuolį. Khaw Kim-sunas padarė kaltės nepripažinimo pareiškimą dėl dviejų kaltinimų nužudymu. Khaw Kim-sunas atgabenamas į teismo salę AFP / Scanpix Prokurorai trečiadienį sakė, kad 53 metų malaizietis Khaw Kim-sunas buvo užmezgęs romaną su studente, o žmona nebūtų sutikusi su juo skirtis. Jie kaltino vyrą sukurpus žmonos nužudymo planą. Pasak prokurorų, tikėtina, kad vyras neketino nužudyti dukters. Apklausiamas policijos Khaw Kim-sunas sakė tą dieną raginęs savo dukrą likti namuose ir baigti ruošti namų darbus. Honkongo bulvarinis laikraštis „Apple Daily“ pranešė, kad Khaw Kim-sunas buvo pastebėtas pripildantis du kamuolius anglies monoksido Kinijos universitete, kur dėstė. Jis kolegoms sakė ketinantis panaudoti dujas eksperimentams su triušiais, o vėliau policijai teigė, kad planavo nuodyti namuose įsiveisusias žiurkes. Ketvirtadienį teismo procesas tęsiamas.











