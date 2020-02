Siaubingas scenarijus Vokietijoje: per šaudynes žuvo mažiausiai 9 žmonės

„Galimas kaltininkas buvo rastas negyvas savo namuose Hanau. Policijos specialiosios pajėgos ten rado dar vieną kūną. Tyrimas tęsiamas. Šiuo metu nėra jokių ženklų, kad yra kitų kaltininkų“, – tviteryje parašė centrinės Heseno žemės policija.

Kol kas nusikaltimo motyvas nežinomas. Tačiau Vokietijos bulvarinis laikraštis „Bild“ pranešė, kad žino šaulio tapatybę ir turi prisipažinimo laišką, atskleidžiantį išpuolio kraštutinių dešiniųjų pažiūrų motyvus. Necituodamas šaltinio, „Bild“ taip pat teigė, jog šaulys paliko vaizdo įrašą, kuriame nurodo prisiimantis atsakomybę, informuoja dw.com.

Policijos atstovas sakė, kad tai gali būti „su santykiais susijęs nusikalimais arba beatodairiškas nusikaltimas“. Taip pat nepateikiami duomenys apie aukų tapatybę ir tautybę.

Pirmoji ataka įvyko miesto centre esančiame bare „Midnight“ apie 22 val. vietos (23 val. Lietuvos) laiku, nurodė policija ir žiniasklaida. Pasak vietos žiniasklaidos, prie pastato buvo nušauti trys žmonės, o liudininkai pasakojo girdėję keliolika šūvių.

Užpuolikas arba užpuolikai paspruko iš įvykio vietos automobiliu. Netrukus įvyko antros šaudynės.

Kaip pranešama, šaulys paspaudė skambutį prie įėjimo ir ėmė šaudyti į kaljano bare „Arena Bar“ esančius žmones. Žuvo penki kurdų kilmės žmonės, tarp jų viena moteris, skelbia leidinys „Bild“.

„Aukos buvo žmonės, kuriuos pažinojome daugybę metų, – kalbėjo vieno iš užpultų barų vadovo sūnus, kurį cituoja naujienų agentūra DPA. – Visi šokiruoti.“

Pasak vyro, kurio šaudynių metu bare nebuvo, tarp nužudytųjų yra du darbuotojai.

Remiantis žiniasklaidos pranešimais, mažiausiai penki žmonės per atakas buvo sunkiai sužaloti.

Naujienų agentūros AFP žurnalistas iš įvykio vietos pranešė matęs apie 30 policijos automobilių, išvažiuojančių iš Hanau policijos nuovados. Liudininkai pasakojo, kad mieste dislokuoti automatais ginkluoti policininkai.

Prie baro „Arena Bar“ už policijos užtvarų buvo matyti sidabrinės spalvos automobilis „Mercedes-Benz“, uždengtas metalizuotą gelbėtojų pledą primenančiu užklotu, o aplink buvo pabirusių stiklų.

„Kuo skubiausiai vyksta įtariamųjų paieška. Kol kas nėra jokios aiškios informacijos dėl motyvo“, – nurodė pareigūnai.

Užpuolikų medžioklė jau tęsėsi daugiau nei septynias valandas.

Išpuolio motyvas išlieka neaiškus, vykdomas policijos tyrimas.

„Tarsi blogas pokštas“

Vieno susišaudymo vietoje kioske dirbantis Can-Luca Frisenna teigė, kad jo tėvas ir brolis buvo toje vietoje, kai įvyko išpuolis.

„Tai tarsi buvimas filme, tai tarsi blogas pokštas“, – sakė jis „Reuters“.

„Aš dar negaliu suvokti visko, kas nutiko. Mano kolegos, visi mano kolegos, jie yra kaip mano šeima – jie taip pat negali suprasti“, – tikino vyras.

49-erių metų amžiaus Hanau gyventojas Ali Mengucekas „Deutsche Welle“ reporterei Rebeccai Staudenmaier papasakojo apie įvykius prieš šaudynes.

Rajone, kur įvyko išpuolis, A. Mengucekas gyvena pastaruosius 40 metų. Vyras sakė ėjęs namo su savo dviem vaikais, kai pamatė keturis vyrus, „gana aukštus ir pakankamai jaunus“, galbūt 40-ies metų amžiaus ar jaunesnius.

Jie stovėjo grupelėmis po du maždaug 30 metrų atstumu. A. Mengucekas praėjo tarp jų ir liepė savo dukroms paspartinti žingsnį.

„Gyvenu maždaug už 50 metrų nuo jų stovėjimo vietos. Grįžau namo, uždariau duris ir išgirdau šešis šūvius. Manau, kad tai nutiko po šešių ar septynių minučių, kai praėjau pro vyrus. Tada atidariau langą: žmonės lakstė pirmyn atgal ir rėkė. Po kokių penkių minučių atvažiavo policijos pareigūnai“, – tvirtino A. Mengucekas.

Maždaug po dviejų valandų gatvėje jis rado šovinių ir pranešė policijai.

Pradėta didžiulė nusikaltėlių medžioklė

Skelbiama, kad iškart po šūvių pradėta didžiulė nusikaltėlių medžioklė, kurioje dalyvavo dešimtys ginkluotos policijos ekipažų ir sraigtasparnis, skraidęs virš priemiestinio miesto, esančio 25 km į rytus nuo Frankfurto.

Tuomet apie 5 val. Vietos laiku policija tvirtino, kad specialiosios policijos pajėgos šturmavo įtariamojo namus ir rado jį negyvą kartu su kitu kūnu.

Vietos policija iš pradžių teigė, kad penki žmonės buvo sunkiai sužeisti, tačiau vėliau patvirtino, kad aštuoni žmonės buvo mirtinai sužeisti šaudymuose apie 22 val. Vietos laiku ir buvo pradėta didžiulė operacija.

Anot vietos žiniasklaidos, aštuoni ar devyni šūviai buvo iššaudyti iš miesto viduryje esančio „Heumarkt“ baro „Midnight shisha“ baro.

Iš įvykio vietos buvo matyti tamsi transporto priemonė.

Pradinius pranešimus apie trečiąjį įvykį Lamboy rajone policija paneigė.

Anot laikraščio „Bild“, policija sulaikė vieną įtariamąjį. Nebuvo aišku, kiek įtariamųjų apskritai dalyvavo.

„Siaubingas scenarijus“

Hanau federalinis parlamento narys Katja Leikert tviteryje išpuolį pavadino „siaubingu scenarijumi“, kuriame ji pasiūlė „nuoširdžią užuojautą“ aukoms.

Miesto meras Clausas Kaminsky teigė, kad tai buvo „blogiausias įsivaizduojamas vakaras“.

„Negalėtum įsivaizduoti blogesnės nakties. Žinoma, dėl to ilgam turėsime darbo, ir tai liks liūdnu prisiminimu“, – teigė jis.

„Esu giliai sujaudintas. Vien faktas, kad aštuoni žmonės neteko savo gyvybių, sukrėtė mane. Bet prašau visų piliečių nespėlioti, – kalbėjo C. Kaminsky. – Policija privalo turėti galimybę išaiškinti ir ištirti šią situaciją – iki tol turėtume atsargiai laukti, kad ir kaip būtų sunku.“

Regionui atstovaujanti parlamento narė Katja Leikert pavadino incidentą „tikro siaubo scenarijumi“.

„Šį siaubingą vakarą Hanau norėčiau išreikšti giliausią užuojautą nužudytųjų artimiesiems. Tikiuosi, kad sužeistieji greitai pasveiks“, – sakė ji.

Hanau, esančiame pietvakarių Vokietijoje, apie 20 km (12 mylių) į rytus nuo Frankfurto, gyvena apie 100 000 gyventojų.

