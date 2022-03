Siaubinga padėtis: Mariupolyje rusų kariai neleidžia susirinkti žuvusiųjų kūnų, Černihive žmonių namus traiško 500 kg sovietinėmis bombomis apšaudo bėgančius vaikus ir moteris

Pietų Ukrainos Mariupolio miesto meras Vadimas Boičenka niūrų gyvenimo mieste vaizdą – Rusijos pajėgos suintensyvino Ukrainos miesto apšaudymą. Mieste tvyro chaosas, rusų kariai, nesudarydami sąlygų humanitariniam koridoriui, nesuteikia galimybės pasiimti žuvusiųjų kūnų. Be to, miestas liko be šildymo, vandens ir mobiliojo ryšio.