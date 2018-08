Tačiau 29 metų oro uosto darbuotojo, penktadienio vakarą Siatle nuvariusio tuščią keleivinį lėktuvą, draugiškas tonas maskavo desperatiškus veiksmus – vyras lėktuvu atliko kelis oro akrobatikos triukus, kol galiausiai rėžėsi į tankų mišką vienoje saloje.

„Manau, pamėginsiu atlikti statinę (akrobatinio skraidymo figūrą), ir jeigu pavyks – nukreipsiu nosį žemyn ir viską užbaigsiu“, – girdima pagrobėjo Richardo Russello pokalbio su oro dispečeriais įraše.

Pirso apygardos teismo medicinos tyrėjo biuras sekmadienį patvirtino, kad R. Russellas žuvo lėktuvui nukritus ir sprogus, bet klausimas, ar vyras lainerį sudaužė sąmoningai, yra vienas iš kelių, į kuriuos turės atsakyti tyrėjai.

Dar vienas svarbus klausimas – kokiu būdu vienas žmogus galėjo be leidimo nuvaryti keleivinį lėktuvą iš didelio JAV oro uosto, praėjus beveik 17 metų po Rugsėjo 11-osios teroro atakų?

Federalinio tyrimų biuro (FTB) Siatlo padalinys sekmadienį nurodė suradęs sudužusio oro bendrovės „Horizon Air“ lėktuvo skrydžio duomenų įrašymo įrenginį ir pilotų kabinos pokalbių įrašymo įrenginio komponentus.

Dabar šią įrangą išanalizuos Nacionalinio transporto saugumo biuro (NTSB) specialistai.

Kad ir kokia būtų tragiška R. Russello mirtis, jis būtų lengvai galėjęs sukelti daug didesnę žalą. Be kita ko, jis galėjo nukreipti lėktuvą į „Safeco“ stadioną vos už 19 km nuo oro uosto, kur tuo metu dešimtys tūkstančių žmonių buvo susirinkę į grupės „Pearl Jam“ koncertą.

„Praeito vakaro įvykis mus skatins kiek įmanoma daugiau pasimokyti iš šios tragedijos, kad užtikrintume, jog taip niekada nebenutiktų „Alaska Air Group“ arba bet kuriai kitai oro bendrovei“, – per spaudos konferenciją šeštadienį sakė bendrovės „Alaska Airlines“ generalinis direktorius Bradas Tildenas.

R. Russelas nuvarė 76 vietų turbopropelerinį lėktuvą „Bombardier Q400“, priklausiusį „Horizon Air“, vienai iš „Alaska Airlines“ kompanijų. Anksčiau penktadienį atskridęs iš Viktorijos miesto Britų Kolumbijoje laineris buvo paliktas nakčiai oro uosto krovinių ir techninės priežiūros skyriuje.

Full video form John Waldron on Facebook being shown on CNN #seatac pic.twitter.com/R98bl5uQBr— Cameron Thomsen (@CameronThomsen) August 11, 2018