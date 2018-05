Salahas Bardawilas nepatikslino, kuriam grupės sparnui jie priklausė – politiniam ar kariniam – ir ką jie darė, kad buvo nukauti. „50 kankinių buvo „Hamas“ nariai, o 12 – liaudies atstovai“, – sakė jis vienai palestiniečių televizijai.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.