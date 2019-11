Naujajame Džersyje gyvenanti paauglė Feroza Aziz paskelbė keletą vaizdo įrašų, kurie iš pradžių atrodo kaip makiažo pamokėlės, tačiau netrukus virsta aštriais priekaištais Kinijai dėl elgesio su musulmonais uigūrais.

Viename vaizdo klipe ji sako: „Taigi, pirmiausia paimkite savo blakstienų rietiklį ir užrieskite blakstienas, tada tuo pačiu išmaniuoju telefonu, kurį dabar naudojate, paieškokite, kas vyksta Kinijoje.“

Here is a trick to getting longer lashes! #tiktok #muslim #muslimmemes #islam pic.twitter.com/r0JR0HrXbm