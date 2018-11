Po Antrojo pasaulinio karo šios šalys dar nėra pasirašiusios konfliktą formaliai užbaigiančios taikos sutarties. Rusijos ir Japonijos vadovų dvišalis susitikimas buvo numatytas Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) aukščiausiojo lygio susitikimo kuluaruose Singapūre. Abi šalys bando užbaigti seną teritorinį ginčą, temdantį jų santykius nuo Antrojo pasaulinio pabaigos. Jų nesutarimų centre - keturios strategiškai svarbioje vietoje esančios Kurilų salos, kurias rusai vadina Pietų Kurilais, o japonai – Šiaurinėmis Teritorijomis. Šias salas Sovietų Sąjunga užėmė 1945 metais, baigiantis Antrajam pasauliniam karui, tačiau Japonija nori jas susigrąžinti. Neišspręstas ginčas neleidžia šalims oficialiai pasirašyti taikos sutarties. „Tikimės aptarti ne tik dvišalį bendradarbiavimą, kalbėti apie mūsų ekonomikas... bet ir taikos sutarties klausimą“, - sakė Sh. Abe Rusijos vadovui susitikimo pradžioje. „Esu pasiruošęs skirti pakankamai laiko taikos sutarčiai“, - pridūrė premjeras, kurio žodžius vertėjas vertė į rusų kalbą. Susiję straipsniai: Apokaliptinės užuominos: Maskva turi planų prie pat JAV sienų? Norvegija tiesiai apkaltino Rusiją blokavus GPS V. Putinas rugsėjo mėnesį pasiūlė, kad Maskva ir Tokijas šiemet „be jokių išankstinių sąlygų“ pasirašytų taikos susitarimą. Pradžioje Japonija gana šaltai sutiko šį pasiūlymą. Vyriausybės atstovas pareiškė, kad prieš pasirašydamos sutartį abi šalys pirmiausia turi išspręsti teritorinį ginčą. Tačiau pastaraisiais mėnesiais diplomatinės pastangos išspręsti šią problemą veikiausiai davė rezultatų, nes Japonija išreiškė norą aptarti, kaip galėtų atrodyti sutartis. „Su mielu noru su jumis aptarsiu visus mūsų bendradarbiavimo aspektus, įskaitant tuos, kuriuos jūs asmeniškai laikote svarbiausiais“, - sakė V. Putinas, atsakydamas Sh. Abe trečiadienį. Tokijas tvirtina, kad Kurilų salos, kuriose istoriškai gyveno ainų etnininė grupė, visada priklausė Japonijai. Tuo metu Rusija šias salas laiko karo laimikiu, atitekusiu pagal JAV prezidento Franklino Roosevelto ir Josifo Stalino 1945 metų susitarimą. Rusijai kontroliuojant šias strategiškai svarbias salas, Vladivostoke dislokuota Rusijos karo laivų flotilė bet kuriuo metų laiku išplaukti į Ramųjį vandenyną, nes aplink salas esantys vandenys neužšąla.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.