Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas yra išreiškęs nusiteikimą leisti užsienio ekspertams patikrinti šiuos objektus per vangiai vykstančias derybas dėl nuklearizacijos, bet kol kas nebuvo jokių ženklų, ar tokie kvietimai buvo išsiųsti. Pietų Korėjos nacionalinė žvalgybos tarnyba (NIS) trečiadienį sakė įstatymų leidėjams „atidžiai stebinti“ Pungjė-ri branduolinių bandymų ir Tongčang-ri raketų leidimo poligonus. „Buvo aptikta ženklų, kad Šiaurės Korėja atlieka pasiruošimų ir su žvalgyba susijusių veiksmų dėl galimo užsienio ekspertų vizito“, – „Yonhap“ citavo vieną įstatymų leidėją, informuotą NIS. Per praeitą mėnesį Pchenjane įvykusį susitikimą su Pietų Korėjos prezidentu Moon Jae-inu Kim Jong Unas pažadėjo uždaryti Tongčang-ri poligoną ir leisti tarptautiniams ekspertams stebėti šį procesą. Šiaurės Korėja gegužę susprogdino Pungjė-ri požeminio komplekso tunelius, bet dar neleido tarptautiniams stebėtojams patikrinti jos teiginių. Po anksčiau šį mėnesį įvykusios susitikimo JAV valstybės sekretorius Mike'as Pompeo nurodė sulaukęs Kim Jong Uno patikinimo, kad jis „pasiruošęs“ įsileisti užsienio inspektorius, turinčius patikrinti darbus, atliktus Pungjė-ri. Inspektoriams bus leista ten nuvykti, kai tik derybų šalys sutars dėl „logistikos“ klausimų, sakė M. Pompeo. Šis kompleksas, įrengtas viename kalne netoli sienos su Kinija, buvo visų šešių Šiaurės Korėjos atliktų branduolinių bandymų vieta. JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir Kim Jong Unas birželį pirmąkart susitikimo Singapūre, bet per tas derybas, anot kritikų, Šiaurės Korėjos lyderis išsakė tik miglotą pasižadėjimą siekti denuklearizacijos. Vašingtonas ir Pchenjanas skirtingai vertina šio susitarimo sąlygas. JAV spaudžia tarptautinę bendruomenę toliau taikyti sankcijas Šiaurės Korėjai iki jos „galutinės, visiškai patikrinamos denuklearizacijos“. Praeitą mėnesį Šiaurės Korėjos užsienio reikalų ministras, kalbėdamas Jungtinėse Tautose, pareiškė, kad jo šalis „jokiu būdu“ nenusiginkluos pirmoji, jeigu Pchenjanui toliau bus taikomos griežtos JAV sankcijos.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.