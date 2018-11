Trečiadienį Vašingtonas netikėtai paskelbė, kad JAV valstybės sekretoriaus Mike'o Pompeo ir Šiaurės Korėjos lyderio Kim Jong Uno aukščiausio rango patarėjo Kim Yong Cholo susitikimas atidedamas „vėlesniam laikui“. Atidėjimo priežasčių JAV valstybės departamentas nepaaiškino, bet Pchenjanas reikalauja sušvelninti jam taikomas sankcijas dėl jo ginklų programų, o Vašingtonas tvirtina, kad sankcijos turi likti, kol Šiaurės Korėja atliks reikšmingų žingsnių denuklearizacijos link. Pietų Korėjos užsienio reikalų ministrė Kang Kyung-wha sakė, kad atidėti susitikimą paprašė Pchenjanas. „JAV mums pasakė gavusios žinią iš Šiaurės (Korėjos) atidėti susitikimą“, – parlamentarams sakė Kang Kyung-wha, kurią citavo naujienų agentūra „Yonhap“. Pietų Korėjos pranešimuose sakoma, kad Kim Yong Cholas trečiadienį per pietus Pekine turėjo įsėsti į lėktuvą ir išskristi į Niujorką. Antradienį jo rezervacija buvo kelis kartus atšaukta ir vėl atnaujinta, bet galiausiai buvo atšaukta galutinai, pranešė laikraštis „Chosun Ilbo“. Staigus sprendimas atidėti susitikimą buvo priimtas vos dvi dienos po to, kai JAV valstybės departamentas paskelbė, kad M. Pompeo Niujorke su Kim Yong Cholu aptars pažangą dėl denuklearizacijos ir planus antram JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Šiaurės Korėjos lyderio Kim Jong Uno susitikimui. D. Trumpas ir Kim Jong Unas istorinį pirmąjį savo viršūnių susitikimą surengė birželio mėnesį Singapūre. Tai buvo bendrai pirmas JAV ir Šiaurės Korėjos viršūnių susitikimas; jo metu lyderiai pasirašė aptakų susitarimą dėl denuklearizacijos. Nuo to laiko pažangos beveik nepadaryta, abi šalys nesutaria, ką tiksliai reiškia denuklearizacijos sąvoka. Nors po susitikimo Singapūre D. Trumpas pasakė šiltų žodžių apie Kim Jong Uną, jo administracija reikalavo nemažinti spaudimo Pchenjanui, kol nebus pasiektas galutinis susitarimas. Šiaurės Korėja, kuriai dėl ginklų programų taikoma daug Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos sankcijų, praėjusią savaitę perspėjo galinti atnaujinti valstybės politiką, nukreiptą į jos branduolinio arsenalo stiprinimą, jeigu Jungtinės Valstijos neatšauks savo sankcijų. Seule įsikūrusio Šiaurės Korėjos studijų universiteto analitikas Koo Kab-woo sakė, kad nesutarimai dėl sankcijų turbūt yra „didžiausia priežastis“, nulėmusi susitikimo atidėjimą. „Kim Jong Unui reikia matomo rezultato, kurį galėtų jausti paprasti žmonės, o tam Šiaurės Korėjai labai reikia sankcijų panaikinimo“, – naujienų agentūrai AFP sakė Koo Kab-woo. „Jei buvo kokia nors problema, gali būti, kad įvyko konfliktas tarp Pchenjano reikalavimo bent truputį sušvelninti sankcijas ir Vašingtono tvirtos pozicijos, kad suvaržymai liks“, – pridūrė jis.

