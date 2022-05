Naujausias paleidimas įvyko praėjus vos trims dienoms po to, kai Pchenjanas vėliausią kartą paleido raketą. Be to, JAV buvo perspėjusios, kad Šiaurės Korėja rengiasi branduoliniam bandymui.

„Mūsų kariuomenė apie 14 val. 07 min. (vietos, 8 val. 07 min. Lietuvos laiku) užfiksavo, kad iš vandenų prie Sinpo Pietų Hamgionge paleista trumpojo nuotolio balistinė raketa, kaip manoma, iš povandeninio laivo leidžiama balistinė raketa“, – sakoma Pietų Korėjos kariuomenės Jungtinio štabų vadų komiteto pareiškime.

Japonijos pakrančių apsaugos tarnyba, remdamasi Gynybos ministerijos informacija, pranešė, kad Šiaurės Korėja paleido objektą, kuris „gali būti balistinė raketa“, ir perspėjo savo laivus būti atidžius.

Šis paleidimas greičiausiai yra jau 15-as branduolinį ginklą turinčios šalies bandymas šiais metais.

Trečiadienį Šiaurės Korėja išbandė, Seulo ir Tokijo teigimu, balistinę raketą, nors Pchenjano valstybinė žiniasklaida, kuri paprastai praneša apie ginklų bandymus, šio įvykio nekomentavo.

Šiaurės Korėja, nepaisydama tarptautinių sankcijų dėl savo ginklų programų, šiemet smarkiai padidino bandymų skaičių, ignoruodama Jungtinių Valstijų pasiūlymus vesti derybas.

Šeštadienio bandymas surengtas likus kelioms dienoms iki antradienį įvyksiančios naujojo Pietų Korėjos prezidento Yoon Suk-yeolo (Jun Sukjolo) inauguracijos.