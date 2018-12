Įsikūrimo centro „Hana“ regioninis biuras pranešė, kad informavo šio incidento paveiktus asmenis. Praėjusią savaitę pareigūnai išsiaiškino, kad lapkritį buvo įsilaužta į vieną iš centro kompiuterių. Pietų Korėjos suvienijimo ministerija nurodė, kad policija tiria programišių ataką, tačiau dar nenustatė jos šaltinio. Pasak ministerijos, daugiau ženklų apie programišių atakas ar duomenų vagystes per anksčiau šią savaitę surengtus patikrinimus „Hanos“ biuruose visoje šalyje nerasta. Nuo 1950–1953 metų Korėjos karo pabaigos į Pietų Korėją pabėgo apie 30 tūkst. šiaurės korėjiečių; daugiausia jų į Pietų Korėją pasitraukė per Kiniją.

