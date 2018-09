Pietų Korėjos prezidento administracijos vadovas Im Jong-seokas pirmadienį žurnalistams sakė, kad jis tikisi, jog viršūnių susitikime bus sudaryti tam tikri „reikšmingi“ susitarimai, sudarysiantys sąlygas sumažinti karinę įtampą tarp abiejų varžovių. Tačiau jis pažymėjo, jog perspektyvos šiame viršūnių susitikime pasiekti rimtos pažangos denuklearizacijos klausimu neatrodo labai optimistinės. Im Jong-seokas pridūrė, kad pažanga priklausys nuo to, „kiek atviros bus lyderių derybos“. Pietų Korėjos prezidentas Moon Jae-inas (Mun Džejinas) antradienį skris į Pchenjaną trijų dienų vizito. Im Jong-seokas nurodė, kad vizito metu prezidentas du kartus susitiks su Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Jong Uną. Susiję straipsniai: Praneša apie istorinį įvykį tarp Šiaurės ir Pietų Korėjų Pietų Korėjos prezidentas: Šiaurės Korėja nori atsisakyti savo branduolinio arsenalo Tai bus jau trečiasis jųdviejų susitikimas šiais metais. Pietų Korėjos prezidentas inicijavo spartų diplomatinių santykių gerinimą pusiasalyje ir tarpininkavo birželį Singapūre įvykusiam Šiaurės Korėjos lyderio ir JAV prezidento Donaldo Trumpo susitikimui. Singapūre Kim Jong Unas išreiškė paramą Korėjos pusiasalio denuklearizacijai, bet dėl detalių nebuvo sutarta, o vėliau Vašingtonas ir Pchenjanas įsivėlė į ginčus, ką tai reiškia ir kaip tai bus pasiekta.

