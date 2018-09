„Kai tik Šiaurės Korėja imsis priemonių dėl denuklearizacijos, Jungtinės Valstijos savo ruožtu turėtų garantuoti jai saugumą“, – sakė Moon Jae-inas per Seule surengtą spaudos konferenciją po trijų dienų vizito kaimyninėje šalyje. Pasak prezidento, Kim Jong Unas „išreiškė norą greičiau užbaigti visišką (Šiaurės Korėjos) denuklearizaciją ir pereiti prie ekonominės plėtros klausimų“. „Ketinu perduoti informaciją apie susitikimą amerikiečiams, kai su vizitu lankysiuosi Jungtinėse Valstijose ir vėl susitiksiu su prezidentu Trumpu“, – pridūrė Pietų Korėjos lyderis. Moon Jae-ino administracija informavo, kad prezidentas planuoja kitą savaitę vykti į Niujorką, kur dalyvaus Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos sesijoje. Pranešama, kad jo susitikimas su D. Trumpu turėtų įvykti rugsėjo 24 dieną.

