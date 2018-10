Ankstesnę dieną Kim Jong Unas po derybų su JAV valstybės sekretoriumi Mike'u Pompeo sutiko „kiek įmanoma anksčiau“ vėl susitikti su amerikiečių prezidentu Donaldu Trumpu. „Be antrojo JAV ir Šiaurės Korėjos viršūnių susitikimo, planuojama, kad artimiausiu metu įvyks pirmininko Kim Jong Uno vizitas Rusijoje ir (Kinijos) prezidento Xi Jinpingo vizitas Šiaurės Korėjoje“, – per kabineto narių posėdį pareiškė Moon Jae-inas. Be to, lieka „atvira“ Kim Jong Uno ir Japonijos premjero Shinzo Abe susitikimo galimybė, nurodė Pietų Korėjos prezidentas ir pridūrė: „Šiaurės Korėjos pusiasalyje kuriama nauja tvarka“. Kim Jong Unas ir Xi Jinpingas šiemet susitiko tris kartus, mėgindami atgaivinti abiejų šalių santykius, paaštrėjusius dėl Pchenjano branduolinės veiklos ir Pekino pritarimo JT sankcijoms, paskelbtoms jo Šaltojo karo laikų sąjungininkui. Šiaurės Korėjos lyderis kol kas dar nesusitiko su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, kuris anksčiau pakvietė Kim Jong Uną į Maskvą. Japonija istoriškai vykdydavo griežtosios linijos politiką Pchenjano atžvilgiu ir tvirtindavo, kad būtina išlaikyti spaudimą valdančiajam režimui. Vis dėlto Sh. Abe neseniai išreiškė norą akis į akį pasimatyti Kim Jong Unu, nors šis tarptautinėje arenoje dar neseniai buvo atstumtasis. Šis diplomatinis sujudimas prasidėjo D. Trumpui pasiuntus M. Pompeo nenuspėjamos kelionės į regioną, siekdamas atgaivinti į aklavietę patekusias derybas su Pchenjanu dėl denuklearizacijos. M. Pompeo pirmadienį paskelbė socialiniame tinkle „Twitter“, kad išvyksta vizito į Kiniją, kur derėsis dėl „galutinės, visiškai įrodomos“ Šiaurės Korėjos denuklearizacijos. Pirmasis per visą istoriją pareigas einančio JAV prezidento ir Šiaurės Korėjos lyderio susitikimas įvyko birželio mėnesį. Kritikai teigia, jog tąsyk Kim Jong Unas tik miglotai įsipareigojo siekti denuklearizacijos. Šiaurės Korėjos užsienio reikalų viceministras Choe Son Hui šeštadienį susitiko su kinų pareigūnais Pekine ir ruošiasi Maskvoje vyksiančioms deryboms su kolegomis iš Rusijos bei vėlesniam trišaliam susitikimui su Kinijos ir Rusijos atstovais.

