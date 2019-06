Tokia žinia nuskambėjo Šiaurės Korėjai pradėjus aktyviau raginti JAV pateikti naujų siūlymų, kaip atgaivinti aklavietėje atsidūrusias diplomatines pastangas.

Apie S. Bieguno komentarus pranešta likus parai iki numatyto amerikiečių prezidento Donaldo Trumpo dviejų dienų vizito Pietų Korėjoje.

Vasarį Vietname surengtas D. Trumpo ir Šiaurės Korėjos lyderio Kim Jon Uno susitikimas baigėsi nepasiekus jokio susitarimo. Vis tik per judviejų pirmąjį susitikimą, surengtą pernai Singapūre, Kim Jong Unas žadėjo siekti visiškos Korėjos pusiasalio denuklearizacijos. Be to, abu lyderiai tuomet sutiko gerinti dvišalius santykius ir siekti ilgalaikės taikos pusiasalyje.

Penktadienį lankydamasis Seule S. Biegunas pareiškė savo kolegai pietų korėjiečiui, kad Vašingtonas pasirengęs „konstruktyvioms“ deryboms su Šiaurės Korėja, siekdamas „tuo pat metu ir lygiagrečiai“ įgyvendinti per viršūnių susitikimą Singapūre prisiimtus įsipareigojimus, informavo Pietų Korėjos užsienio reikalų ministerija.

Prieš susitikimą Vietname S. Biegunas išsakė panašių komentarų. Tuomet jis pareiškė, kad Vašingtono atstovai sakė Šiaurės Korėjos pareigūnams, kad yra pasiruošę „tuo pat metu ir lygiagrečiai“ vykdyti šiuos įsipareigojimus.

Tačiau susitikimas Vietname žlugo, D. Trumpui atmetus Kim Jong Uno raginimą reikšmingai sušvelninti Pchenjanui paskelbtas sankcijas mainais į Šiaurės Korėjos pagrindinio Jongbjono branduolinio komplekso uždarymą.

S. Bieguno penktadienį padarytą pareiškimą daugelis laiko siūlymu aptarti, kokių nuolaidų galėtų suteikti Jungtinės Valstijos vietoje švelnesnio sankcijų režimo, jei Pchenjanas likviduotų minėtą kompleksą, sakė Pietų Korėjos nacionalinio susivienijimo instituto analitikas Cho Han Bumas.

„JAV neketina atšaukti sankcijų, jei vienintelis žingsnis, kurį dabar norėtų žengti Šiaurės Korėja, būtų Jongbjono (komplekso) likvidavimas, – teigė Cho Han Bumas. – Jų (idėjos) prieštarauja viena kitai“.

Pietų Korėjos prezidentas Moon Jae-inas anksčiau šią savaitę pareiškė, kad JAV ir Šiaurės Korėjos pareigūnai veda „užkulisines derybas“, mėgindami organizuoti trečią D. Trumpo ir Kim Jong Uno susitikimą.

JAV valstybės sekretorius Mike'as Pompeo savo ruožtu sekmadienį pareiškė, kad Vašingtonas pasiruošęs „be kurią akimirką“ atnaujinti dialogą su Pchenjanu, jei šis pasiųstų signalą, jog norėtų tartis dėl denuklearizacijos.

Tačiau Šiaurės Korėjos užsienio reikalų ministerija ketvirtadienį užsipuolė JAV, kaltindama jas „lyg papūga“ kalbant apie derybų atnaujinimą neužsimenant apie konkrečius žingsnius diplomatinėms pastangoms išsaugoti. Trečiadienį ministerija taip pat pareiškė, kad Vašingtonas savo sankcijomis mėgina „mus parklupdyti“.

Penktadienį Šiaurės Korėjos valstybinė žiniasklaida kritikavo karinius mokymus, kuriuos rugpjūtį planuoja surengti JAV ir Pietų Korėja. Pchenjanas šiuos manevrus vadina „nepakenčiama“ provokacija, keliančia klausimų, ar abi valstybės tikrai siekia taikos pusiasalyje.

Po viršūnių susitikimo Singapūre D. Trumpas įšaldė kasmetines didelio masto JAV karines pratybas su Pietų Korėja, norėdamas palengvinti derybas dėl denuklearizacijos. Nors Vašingtonas ir Seulas vietoje tų mokymų sutarė rengti mažesnio masto manevrus, Šiaurės Korėja reikalauja neberengti jokių pratybų, kurias ji laiko įsiveržimo repeticijomis.

Šie mokymai yra „mėginimas vėl sukurti konfrontacijos ir karo pavojaus atmosferą“, nurodė Šiaurės Korėjos valstybinė naujienų agentūra KCNA.