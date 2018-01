Pranešama, kad Nyderlandai JT Saugumo Taryboje bus vienus metus, nes ši valstybė dalijasi įgaliojimais su Italija, dirbusia organizacijoje praėjusiais metais. Likusios šalys išrinktos dvejų metų laikotarpiui. JT Saugumo Tarybai priklauso 15 šalių. Penkios iš jų – nuolatinės: Kinija, Prancūzija, Rusija, Didžioji Britanija ir JAV.

