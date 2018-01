Vietos prokuroras nurodė, kad policija dėl šūvių viename name Long Branče iškvietimą gavo 11.43 val. vakaro vietos laiku. Įvykio vietoje rasti keturi žmonių lavonai. Paauglys įtariamas nužudęs savo 44 metų tėvą Steveną Kologi, 42 metų motiną Linda Kologi, aštuoniolikmetę seserį Brittany Kologi ir 70 metų šeimos draugę Mary Schultz. Name buvę nepilnamečio brolis ir senelė nenukentėjo. Prokurorai nepateikė informacijos apie įtariamų nužudymų motyvus. Paauglys, kurios tapatybės pareigūnai nepaskelbė, buvo sulaikytas. Jam turėtų būti pareikšti kaltinimai dėl keturių nužudymų ir neteisėtai laikyto ginklo.

