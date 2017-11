„Mes turime pradėti žiūrėti į ateitį, galvoti apie mūsų vaikus, taiką, stabilumą regione“, – sakė jis. Pasak A. Vučičiaus, reikia „gaivinti gamyklas, statyti pastatus, o ne dusti nuo praeities ašarų“. Hagoje posėdžiaujantis Tarptautinis baudžiamasis tribunolas buvusiajai Jugoslavijai (TBTBJ) pripažino „Bosnijos skerdiku“ pramintą R. Mladičių kaltu pagal 10 iš 11 jam pareikštų kaltinimų už karo nusikaltimus ir genocidą 1992–1995 metais per Bosnijos karą. A. Vučičius, buvęs ultranacionalistas ir artimas velionio serbų lyderio Slobodano Miloševičiaus sąjungininkas, nuo tų laikų išgyveno įspūdingą politinę transformaciją ir virto proeuropietišku liberalu, siekiančiu savo šalies narystės Europos Sąjungoje. Susiję straipsniai: „Bosnijos skerdikui“ paskelbtas nuosprendis, įsiaudrinęs vyras išvestas iš teismo salės Skelbs istorinę nutartį „Bosnijos skerdiko“ Mladičiaus byloje Vis tik Serbijos lyderis išreiškė apgailestavimą, kad Jungtinių Tautų (JT) teismas nenuteisė tų, kurie, kaip manoma, yra atsakingi už karo nusikaltimus prieš etninius serbus, nepaisant tų nusikaltimų „gyvenančių liudininkų“. „Mes galime prisiimti atsakomybę, bet bijau, kad kiti – ne. Tai rodo mūsų stiprybę, o ne silpnumą“, – kalbėjo prezidentas ir paragino serbus užtikrinti, kad „karas ir jo siaubai nepasikartotų“. Tuo metu Buvusi Bosnijos serbų lyderė Biliana Plavšič, kuri yra vienintelė moteris, nuteista TBTBJ teisme, pareiškė, kad yra „pasipiktinusi“ nuosprendžiu R. Mladičiui. B. Plavšič 2003 metų vasarį pripažino savo kaltę dėl nusikaltimų žmoniškumui ir buvo nuteista kalėti vienuolika metų. Teismas nusprendė, kad ji vadovavo kroatų ir musulmonų persekiojimo kampanijai per Bosnijos karą 1992-1995 metais. B.Plavšič, kuriai dabar yra 87 metai, į laisvę išėjo 2009 metais. „Esu pasipiktinusi dėl to fakto, kad tokia institucija ignoruoja teisingumą ir tiesą“, – sakė ji telefonu naujienų agentūrai AFP. Tuo metu buvusioje karo metų Bosnijos serbų tvirtovėje netoli Sarajevo esančiame Palė mieste buvęs Bosnijos serbų karo veteranas Milanas Jolovičius taip pat neslėpė savo nusivylimo, tačiau sakė, kad nuosprendis jam nebuvo netikėtas. „Akivaizdu, kad tai yra projektas, kurio tikslas – demonizuoti serbus“, – sakė jis AFP.

