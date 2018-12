Šis Prištinos sprendimas papiktino Belgradą. „Man tai sunki diena, ne tokia diena, kuri prisidėtų prie bendradarbiavimo regione“, – šalies žurnalistams sakė A. Brnabič. Serbija iki šiol nėra pripažinusi 2008 metais paskelbtos Kosovo nepriklausomybės. Stoltenbergas: NATO „peržiūrės“ savo vaidmenį Kosove NATO „peržiūrės“ savo vaidmenį Kosove, penktadienį, Prištinai priėmus teisės aktus dėl reguliariosios kariuomenės kūrimo, pareiškė Aljanso generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas. „Pagal dabartinį savo mandatą NATO remia Kosovo saugumo pajėgų vystymą. Dabar pasikeitus mandatui, Šiaurės Atlanto taryba turės peržiūrėti NATO buvimo Kosovo saugumo pajėgose lygį“, – sakė J. Stoltenbergas. NATO vadovaujamos taikos palaikymo pajėgos saugo Kosovą nuo praėjusio amžiaus pabaigos, kai po kruvino 1998–1999 metų karo už nepriklausomybę Serbija neteko Kosovo kontrolės. Kosovas 2008-aisiais paskelbė nepriklausomybę nuo Serbijos. Belgradas ir jos sąjungininkai Maskva ir Pekinas, priešingai nei Jungtinės Valstijos ir dauguma kitų Vakarų šalių, nepripažįsta Kosovo suvereniteto. Penktadienį priimtas Prištinos sprendimas transformuoti savo saugumo pajėgas į reguliariąją kariuomenę sukėlė Serbijos nepasitenkinimą.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.