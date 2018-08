Aptikus nuotėkį, į pastatą Belgrado centre buvo pasiųsta gelbėtojų komanda, atitvėrusi aplinkinę teritoriją. Pajutus stiprų dujų kvapą iš bibliotekos pastato buvo evakuota apie 50 žmonių. Kaip praneša Belgrado žiniasklaida, anglies dvideginio nuotėkis įvyko dviem technikams tikrinant pastato priešgaisrines sistemas.

