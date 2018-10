Serbijos ir Kosovo lyderiai susitiko derybų Minske

Pasak A. Branbič, kuria remiasi agentūra, abi šalys aptarė Belgrado ir Pirštinos dialogo eigą. „Ji išreiškė viltį, kad šalims pavyks pasiekti susitarimą, kompromisą, padidinsiantį stabilumą regione“, – sakoma pranešime. Serbijos ir Kosovo derybos dėl sienų nustatymo trunka jau keletą metų. Paprastai abiejų šalių pareigūnų derybos įvairiais lygmenimis vykdavo Briuselyje. Taip pat aptarinėjama galimybė Belgradui ir Prištinai sudaryti galutinę ir teisiškai įpareigojančią sutartį.

