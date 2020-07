Kaip pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistai, kai kurie demonstrantai sprogdino petardas ir skandavo nacionalistinius šūkius.

Anksčiau penktadienį premjerė Ana Brnabič paskelbė, kad šalyje užfiksuotas rekordinis mirštamumas nuo koronavirusinės infekcijos COVID-19, per parą mirus 18 pacientų. Be to, buvo užregistruoti 386 nauji užsikrėtimo atvejai, o premjerė pažymėjo, kad šis padidėjimas yra „dramatiškas“.

Tuo pačiu A. Brnabič pasmerkė ketvirtadienį vykusius „neatsakingus“ protestus Belgrade ir kituose miestuose, kai ankstesnes dvi dienas per demonstracijas sostinėje prasiveržė smurtas.

„Protestų rezultatus pamatysime po trijų ar keturių dienų“, – pridūrė ji ir paragino žmones laikytis priemonių, turinčių sustabdyti viruso plitimą.

Prezidentas Aleksandras Vučičius kalbėdamas per nacionalinę televiziją pasmerkė demonstrantų veiksmus kaip „gryną terorizmą“, kai protestuotojai antrą vakarą iš eilės blokavo pagrindinį kelią į antrąjį pagal dydį šalies miestą Novi Sadą.

A. Vučičius pridūrė, kad „atsidūrėme šioje padėtyje dėl tų, kas ragina žmones būti gatvėse, neatsakingumo“.

„Maldauju žmones neprotestuoti, nes jiems galiausiai prireiks medicinos pagalbos“, – kalbėjo prezidentas ir pridūrė, kad demonstracijos buvo neteisėtos.

Protestuotojai liejo savo nusivylimą A. Vučičiumi, daugelio nuomone, savo sprendimais paskatinusio COVID-19 epidemijos antrąją bangą.

Kritikai kaltina vyriausybę paskubomis atšaukus visas pradines karantino priemones prieš birželio pabaigoje įvykusius rinkimus.

A. Vučičiaus centro dešinioji Serbijos pažangos partija (SNS) didžiule persvara laimėjo šiuos rinkimus, kuriuos boikotavo pagrindinė opozicija, ir įtvirtino savo dominavimą.

Pirmoji demonstracija antradienį išprovokavo A. Vučičiui pranešimas, kad kovojant su antra koronaviruso banga, užgriuvusia sostinės ligonines, sugrąžinama savaitgalio komendanto valanda.

Vėliau prezidentas šį planą atšaukė, bet protestai tęsėsi ir virto priemone išlieti bendrą nepasitenkinimą dėl A. Vučičiaus vyriausybės atsako į COVID-19 krizę.

Ketvirtadienį vyriausybė oficialiai atsisakė komendanto valandos plano ir paskelbė suvaržymus daugiau kaip 10 žmonių susibūrimams. Tai iš esmės reiškia protestų uždraudimą. Be to, trumpinamas barų, parduotuvių ir kitų kompanijų Belgrade darbo laikas.

Naujas užsikrėtimo atvejų pliūpsnis stebimas tarnyboms vėl leidus sporto renginius, laikantis minimalaus socialinio atstumo.

Vienas iš šių renginių buvo teniso turnyras „Adria Tour“, organizuotas pirmosios pasaulio raketės Novako Djokovičiaus. Po šio pasirodymo jam pačiam ir kitiems trims dalyviams buvo nustatyta COVID-19.

Keliems aukšto rango politikams koronaviruso infekcija buvo nustatyta atšventus SNS pergalės per rinkimus triumfą.

Iki šiol Serbijoje nustatyta beveik 18 tūkst. užsikrėtimo koronavirusu atvejų, 370 pacientų mirė.