Serbijos policija nurodė, kad incidentas įvyko apie 7 val. 30 min. vietos (8 val. 30 min. Lietuvos) laiku šalia Nišo miesto. Sužeistieji buvo nuvežti į netoliese esančią ligoninę. Policija kiek anksčiau pranešė apie tris žuvusiuosius ir 22 sužeistuosius, bet vėliau pareigūnai patvirtino, kad ligoninėje mirė dar du asmenys ir mažiausiai 26 žmonės buvo sužaloti. Pasak gydytojų iš Nišo ligoninės, kai kurie vaikai patyrė sunkių sužalojimų. Į gydymo įstaigą atskubėjo sužeistųjų artimieji. Serbijos televizija pranešė, kad autobusas vežė vietos vaikus į mokyklą. Vaizdo įraše iš įvykio vietos matyti, kad autobusas buvo praktiškai perrėžtas pusiau, o dalis traukinio vagonų buvo nulėkę nuo bėgių. „Kai išgirdau didelįs smūgį, žinojau, kad nutiko kažkas bloga, – sakė įvykio liudininkas Stevanas Jočičius. – Autobusas buvo perkirstas perpus, viduje buvo keleiviai, visi jie – vaikai iš vidurinės mokyklos. Buvo siaubinga.“

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.