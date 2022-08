Serbija neberengs „EuroPride“ eitynių už LGBTQ teises

Nors Serbija yra viena iš kelių valstybių, kuriose vyriausybei vadovauja savo homoseksualumo neslepiantis asmuo, šalies visuomenėje vyrauja mačo kultūra, dėl kurios daugelis LGBT žmonių gyvena baimėje ir neretai tampa fizinio ir emocinio smurto aukomis.

„Rugsėjį planuotos „Pride“ eitynės, kad ir kaip jas vadintumėte, bus atidėtos arba atšauktos“, – spaudos konferencijoje pareiškė prezidentas Aleksandras Vučičius.

Serbija „patiria spaudimą dėl įvairių rūšių problemų“, pažymėjo jis, paminėjęs neseniai padidėjusią įtampą santykiuose su buvusia Kosovo provincija, taip pat su energija ir maistu susijusias problemas.

„Tiesiog ateina momentas, kai negali aprėpti visko. Tai [eitynės] įvyks kitais laikais, laimingesniais“, – pridūrė jis.

Tuo tarpu renginio organizatoriai pareiškė esantys pasiryžę nenuleisti rankų.

„Valstybė negali atšaukti „EuroPride“, ji gali tik pamėginti uždrausti eitynes, o tai būtų akivaizdus Konstitucijos pažeidimas“, – tviteryje parašė „EuroPride 2022“ koordinatorius Marko Mihailovičius.

„Kaip ir planuota, „EuroPride“ įvyks rugsėjo 17-ąją“, – pridūrė jis.

Organizatoriai anksčiau yra sakę, jog tai, kad Serbija rengia „EuroPride“, yra „svarbus žingsnis Vakarų Balkanuose siekiant lygybės LGBTI+ bendruomenei“.

Vienos lyties poros Serbijoje vis dar negali laikytis už rankų viešumoje. Be to, kaip parodė 2020 metais paskelbti žmogaus teisių organizacijų IDEAS ir GLIC apklausos rezultatai, beveik 60 proc. LGBT žmonių šioje šalyje per ankstesnius metus buvo patyrę fizinį ar emocinį smurtą.

Kovodama už savo teises, LGBT bendruomenė Serbijoje kiekviename pažangos žingsnyje susidurdavo su smurtu: būta ir chuliganų išpuolių prieš „Pride“ eitynes Belgrade, ir susidūrimų su policija, pavyzdžiui, dėl vienos meno parodos 2012 metais.

Pernai parlamentas turėjo balsuoti dėl įstatymo, kuriuo būtų reglamentuojamos tos pačios lyties asmenų sąjungos, bet A. Vučičius pareiškė negalėsiąs jo pasirašyti, nes Serbijos Konstitucijoje „santuoka apibrėžiama kaip teisiškai reglamentuota vyro ir moters sąjunga“.

Formuojant visuomenės nuomonę Serbijoje, svarbų vaidmenį istoriškai atlieka įtakinga Serbijos ortodoksų bažnyčia, kuri kasmetines Belgrado „Pride“ eitynes yra pavadinusi „gėdos eitynėmis“.