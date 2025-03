Serbija dėkoja Rusijai už pagalbą kovoje su spalvotąja revoliucija

Pasak prezidento Aleksandaro Vučičiaus, per protestus buvo sužeisti 56 žmonės, o 22 buvo sulaikyti dėl viešosios tvarkos trikdymo. Be to, buvo apgadinta apie šimtas traktorių, kuriais Serbijos lyderio šalininkai atvažiavo į sostinės centrą.