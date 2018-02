Kaip televizijos naujienų laidoje sakė Skenektadyje esančio „Union“ koledžo atstovai, G. Washingtonui priklausiusi plaukų sruoga buvo aptikta per pastaruoju metu vykdytą įstaigos inventorizaciją.

Plaukai buvo rasti oda aptrauktoje knygoje, pavadinimu „Pasaulinių laimėjimų registras, arba 1793 metų amerikiečių ir britų kalendorius“ („Gaines Universal Register or American and British Kalendar for the Year 1793“), informuoja foxnews.com.

„Tai labai reikšminga vertybė, – sakė India Spartz, vadovaujanti koledžo ypatingų kolekcijų ir archyvų skyriui. – Tai įstabus istorinis liudijimas, bylojantis apie mūsų ryšį su iškiliomis praeities asmenybėmis.“

Almanachas, kuriame buvo rasta sruoga, kaip manoma, priklausė Philipui J. Schuyleriui, vieno iš koledžo įkūrėjų generolo Philipo Schuylerio sūnui.

Pastarojo tėvas buvo artimas G. Washingtono bičiulis, tarnavęs Jungtinių Valstijų nepriklausomybės karo laikais.

Ph. Schuyleris, beje, buvo Alexanderio Hamiltono uošvis.

Pasak I. Spartz, abi šeimos artimai bičiuliavosi, o simboliškai įteikti plaukų sruogą tais laikais buvo laikoma gana įprastu gestu.

„Juos siejo gana tamprūs ryšiai, taip pat solidus socialinis statusas“, – sakė I. Spartz.

Mokykloje dirbantys mokslininkai teigia, kad almanache esama keleto paties Ph. Schuylerio ranka darytų įrašų, o ant nedidelio voko ta pačia rašysena užrašyta „Washingtono plaukai, L.S.S. & [tekstas išsitrynęs] GBS nuo Jameso A. Hamiltono, perduoti jo motinos. 1871 m. rugpjūčio 10 d.”

Šešios knygoje rastos plaukų gijos buvo kruopščiai perrištos siūlu. Koledžo darbuotojai patikino, kad, kitaip nei dažnai manoma, G. Washingtonas tikrai nenešiojo peruko.

„Natūrali jo plaukų spalva buvo rusva, tačiau kadangi nuolat juos pudruodavo, plaukai atrodydavo balti, kaip kad tuo metu buvo madinga. Kai tapo prezidentu, G. Washingtonas jau buvo pražilęs. Tokie jo plaukai ir rasti „Union“ koledže“, – aiškina švietimo įstaigos atstovas.

Olbanyje esančio istorinio objekto „Schuyler Mansion“ darbuotojai koledžo mokslininkus informavo, kad Jamesas Hamiltonas, trečias Alexanderio Hamiltono sūnus, plaukų sruogą įteikė savo anūkėms, Louisai Lee Schuyler ir Georginai Schuyler, kurių inicialai ir įrašyti ant aptikto voko.

Kad „Union“ koledže rasti plaukai iš tiesų yra nuo pirmojo Jungtinių Valstijų prezidento galvos, DNR tyrimais patvirtinti sunku.

Tačiau mokslininkai sako, kad rašysena, kuria parašyti ant voko esantys žodžiai, labai primena tą, kuria parašyta žinutė, pridėta prie G. Washingtono plaukų, esančių istoriniame archyve „Massachusetts Historical Society“.

„Neatlikus DNR tyrimų nieko tvirtinti dar negalima, tačiau aš manau, kad radinys yra šimtu procentų autentiškas“, – sakė su rankraščiais ir dokumentais dirbantis Johnas Reznikoffas.

Ateityje koledžo administracija planuoja eksponuoti rastą plaukų sruogą, kad ją galėtų apžiūrėti eiliniai piliečiai.