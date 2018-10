Trys finalininkai buvo išrinkti balsavimu per Europos Parlamento Užsienio reikalų komiteto, Vystymosi komiteto ir Žmogaus teisių pakomitečio bendrą posėdį. Į „trumpąjį sąrašą“ taip pat pateko nevyriausybinių organizacijų, jūroje gelbstinčių migrantus ir ginančių pabėgėlių teises, grupė ir marokiečių aktyvistas Nasseras Zefzafi, vadovavęs Maroko Rifo regiono protestams prieš socialines bei ekonomines problemas ir nuteistas ilgus metus kalėti. Rugsėjo 27 dieną per minėtų komitetų ir pakomitečio posėdį Briuselyje buvo pristatyti kandidatai į 2018 metų Sacharovo premiją. Tuomet O. Sencovą į preliminarų kandidatų sąrašą pasiūlė įtraukti didžiausia EP frakcija – Europos liaudies partija (EPP). Spalio 25-ąją EP frakcijų pirmininkai Strasbūre paskelbs, kas bus apdovanotas premija. Premija bus įteikta tame pačiame mieste gruodžio 12-ąją per EP plenarinę sesiją.

