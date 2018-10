„Taip, jis nutraukė bado streiką. Geriausi Maskvos dietologai parengė jam specialią dietą badavimui užbaigti“, – naujienų agentūrai „Interfax“ sakė V. Maksimenka. Anksčiau apie tai, kad O. Sencovas nutraukė bado streiką, pranešė kai kurios žiniasklaidos priemonės. „Dėkoju visiems, kas dalyvavo, mūsų (Federalinės bausmių vykdymo tarnybos) gydytojams ir Labytnangio ligoninės gydytojams, ir advokatams, kurie pasufleravo jam, kad reikia gyventi, kad gyvenimas tęsiasi. Galutinai jį įkalbėjo mūsų gydytojai, mūsų specialistai. Ir jis pasirinko gyvenimą“, – sakė V. Maksimenka. O. Sencovo advokatas Dmitrijus Dinzė šios informacijos kol kas nepakomentavo. Rusijos teismas 2015-aisiais už teroro akto rengimą nuteisė metais anksčiau Kryme suimtą režisierių kalėti 20 metų. Gegužę kino kūrėjas paskelbė bado streiką, reikalaudamas paleisti visus Rusijoje kalinamus politinius kalinius iš Ukrainos. Advokatų teigimu, O. Sencovas neketina prašyti Rusijos prezidento suteikti jam malonę. Viso bado streiko metu O. Sencovo gyvybę maitinimo mišiniais palaikė kalėjimo medikai.

