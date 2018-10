„Šiuo metu jis baigęs bado streiką. Tai buvo padaryta siekiant išvengti prievartinio maitinimo... Jis (badavimą) užbaigė labai pakirsta sveikata, gana rimtai nukentėjo beveik visi jo vidaus organai“, – trumpoje spaudos konferencijoje Kijeve sakė N. Kaplan. Pasak jos, „badavimo užbaigimas – gana rimta procedūra, šiuo metu niekas negali pasakyti, ar Olehas išgyvens“. Sesers nuomone, naujausi Oleho laiškai buvo labai pesimistiški. „Jis parašė testamentą, prašo nemesti vaikų, jis netiki, kad išeis ... Gal ir tiki, bet to jau nelaukia ... Jis rengiasi tam, kad jo kūryba, jo vaikai galėtų toliau gyventi be jo“, – sakė N. Kaplan. Tuo pačiu ji išreiškė viltį, kad O. Sencovą pavyks išlaisvinti. O. Sencovas paskelbė, kad spalio 6 dieną baigė bado streiką dėl jo prievartinio maitinimo grėsmės. „Dėl kritinės mano sveikatos būklės ir prasidėjusių vidaus organų patologinių pakitimų artimiausiu metu numatyta mane pradėti maitinti prievarta. Mano nuomonė šiuo klausimu neturi reikšmės, nes aš neva nebesugebu adekvačiai vertinti savo sveikatos būklės ir jai kylančios grėsmės“, – sakoma O. Sencovo pareiškime, kurį paskelbė jo advokatas Dmitrijus Dinzė. Rusijos teismas 2015-aisiais už teroro akto rengimą nuteisė metais anksčiau Kryme suimtą režisierių kalėti 20 metų. Gegužę kino kūrėjas paskelbė bado streiką, reikalaudamas paleisti visus Rusijoje kalinamus politinius kalinius iš Ukrainos. Viso bado streiko metu O. Sencovo gyvybę maitinimo mišiniais palaikė kalėjimo medikai.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.