O. Sencovas kalėjime Rusijos Arktyje laikomas nuo 2015-ųjų. Didelio dėmesio sulaukusį bado streiką jis, reikalaudamas visų Rusijoje kalinamų politinių kalinių iš Ukrainos paleidimo, pradėjo šių metų gegužės mėnesį, o nutraukė spalį. „Atrodo, kad jis išsikapstė, pastuksenant į medį, – penktadienį naujienų agentūrai AFP sakė O. Sencovo draugas Nikolajus Ščuras. – Dar negalima visiškai užtikrintai pasakyti, kad viskas baigsis gerai. Bet dabar yra vilties.“ N. Ščuras tai sakė gavęs laišką nuo garsiausio Rusijos kalinio. Laiške O. Sencovas rašo, kad jaučiasi daug geriau nei prieš mėnesį. „Per daug neišgyvenk – aš ištvėriau“, – rašoma laiške, kurio ištrauką N. Ščuras paskelbė ketvirtadienį. „Žinoma, mano tyrimų (rezultatai) dar nėra geri, bet (jie) ir ne tokie blogi kaip anksčiau“, – rašė O. Sencovas. Režisierius ir politinis aktyvistas pranešė, kad vis dar turi laikytis dietos ir vartoti vaistus, bet lašelinės jam nebereikia. Pasak N. Ščuro, O. Sencovas turi pakankamai jėgų, kad galėtų dirbti prie savo knygų ir scenarijų, o „kai kuriuos iš jų planuoja užbaigti per porą mėnesių“. „Jis jaučia, kad tam užteks energijos“, – sakė N. Ščuras. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas atsisakė paleisti O. Sencovą ar kuriuos nors kitus ukrainiečių politinius kalinius, nors O. Sencovo bado streiko metu dėl to buvo daromas pasaulinis spaudimas. Praėjusio mėnesio pradžioje O. Sencovas nutraukė savo protestą, kad išvengtų prievartinio maitinimo. Vyro draugai ir giminaičiai nuogąstavo, kad jo širdžiai ir kitiems organams buvo padaryta neatitaisoma žala. Medicinos specialistai yra sakę, kad ilgo bado streiko užbaigimas gali būti sunkesnis nei maisto atsisakymas ilgą laiko tarpą. Šalininkai mini sovietų laikų disidento Anatolijaus Marčenkos pavyzdį. Jis mirė kalėjimo ligoninėje 1986 metais, kelios dienos po to, kai nutraukė 117 dienų trukusį badavimą. Praėjusį mėnesį Europos Parlamentas O. Sencovui skyrė prestižinę Andrejaus Sacharovo premiją už minties laisvę. 50 tūkst. eurų premija jam skirta už „išskirtinį indėlį“ į žmogaus teises visame pasaulyje, nurodė Europos Parlamentas. O. Sencovas atlieka 20 metų įkalinimo bausmę už terorizmą. Ji buvo paskirta už įtariamą padegimo sąmokslą Rusijos nuo Ukrainos atplėštame ir aneksuotame Kryme. Režisieriaus šalininkai sako, kad jis buvo nubaustas už Kremliui nepalankią poziciją.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.