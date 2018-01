Eisenos planuojamos tokiuose miestuose, kaip Majamis, Melburnas ir Miunchenas. Šeštadienį vykusiuose renginiuose buvo pasisakoma ne tik už moterų teises, bet ir smerkiama Amerikos prezidento pozicija tokiais klausimais, kaip imigracija, abortai ir seksualinių mažumų teisės. Tuo tarpu savaitgalio demonstracijas kritikuojantieji teigia, kad iš tiesų tai yra tik protestas prieš D. Trumpą. Pastarasis šeštadienį tviteryje parašė, kad buvo „puiki diena“ moterims žygiuoti ir švęsti „ekonominę sėkmę ir kuriamą turtinę gerovę“ per pirmuosius jo prezidentavimo metus. Susiję straipsniai: JAV įstatymų leidėjai sieks išeities iš aklavietės dėl vyriausybės darbo JAV vyriausybės uždarymas: tūkstančiai darbuotojų be apmokėjimo bus išsiųsti namo „Eikite ir švęskite istorinius pasiekimus ir precedento neturinčią ekonominę sėkmę ir turtinės gerovės kūrimą, kuris vyko per pastaruosius 12 mėnesių, – tviteryje parašė Amerikos prezidentas. – Moterų nedarbas yra mažiausias per 18 metų!“ Moterų demonstracijos Scanpix Šeštadienį demonstracija Vašingtone įgavo politinio mitingo atspalvį po to, kai senatorė Kirsten Gillibrand ir Atstovų Rūmų narė Nancy Pelosi, abi demokratės, paragino moteris dalyvauti rinkimuose ir siekti išrinkimo į valstybės postus ir taip priešintis D. Trumpo ir respublikonų darbotvarkei. „Mes žygiuojame, mes balotiruojamės, mes balsuojame, mes laimime“, – sakė N. Pelosi. Tuo tarpu Los Andžele surengtoje eisenoje dalyvavo tokios Holivudo garsenybės, kaip Eva Longoria, Natalie Portman, Viola Davis ir Scarlett Johansson. E. Longoria pareiškė, kad jų dalyvavimas yra itin svarbus, „ypač dėl to, kad esantys valdžioje, rodos, atsuko nugaras sveikam protui ir teisingumui“. „Oskaro“ laimėtoja N. Portman susirinkusiems kalbėjo apie tai, kaip nuo pat savo karjeros pradžios pramogų pasaulyje buvo „seksualizuojama“.











