Hantsvilio kalėjime 64-erių Roberto Moreno Ramosui buvo suleista mirtina injekcija, pranešė valstijos kalėjimų sistemos pareigūnai. Jis buvo nuteistas mirti 1993-aisiais už tai, kad metais anksčiau kūju užmušė savo sutuoktinę ir du vaikus – septynerių ir trejų metų. Incidentas įvyko netoli Meksikos sienos esančiame Progreso miestelyje, kur šeima gyveno kelerius metus. R. M. Ramosas paslėpė kūnus po vonios plytelėmis jų name ir po trijų dienų vedė savo meilužę, kuri nė nenutuokė, kad jis buvo vedęs. Kūnai buvo rasti praėjus dviem mėnesiams. 25 metus egzekucijos laukusio nuteistojo advokatai nesėkmingai bandė įrodyti, kad jis patyrė smegenų traumą ir sirgo maniakine depresija. Meksika ir žmogaus teisių grupės ilgą laiką tvirtino, jog R. M. Ramosas nebuvo informuotas, kad galėjo prašyti teisinės pagalbos Meksikos konsulate. Tokią teisę jam garantavo 1963-ųjų Ženevos konvencija, kurią pasirašiusios ir Jungtinės Valstijos. Susiję straipsniai: Žudikas mirti pasirinko elektros kėdėje Danija kaltina Teheraną planavus ataką jos teritorijoje Pirmadienį meksikiečių vyriausybė paskelbė, kad jo egzekucija būtų tolygi „baisiam žmogaus teisių ir tarptautinės teisės pažeidimui“. Po egzekucijos Meksikas išplatino pareiškimą, smerkiantį mirties bausmę. „Mirties bausmė yra šiurkštus žmogaus teisių pažeidimas ir žiauri bei nežmoniška baudžiamoji priemonė“, – teigiama pareiškime. JT ekspertai anksčiau teigę, kad egzekucija būtų „savavališka“, o Amerikos žmogaus teisių komisija ragino Teksasą „besąlygiškai laikytis savo tarptautinių įsipareigojimų žmogaus teisių srityje“. 2003 metais Meksikos valdžia perdavė R. M. Ramoso ir dar 50 Jungtinėse Valstijose mirti nuteistų meksikiečių bylas Hagoje įsikūrusiam Tarptautiniam Teisingumo Teismui (TTT). TTT nutarė, kad šiems nuteistiesiems nebuvo leista pasinaudoti teise į konsulinę apsaugą ir nurodė iš naujo nagrinėti jų bylas. Tačiau 2008 metais JAV Aukščiausiasis Teismas paskelbė, kad JAV valstijos neprivalo vykdyti TTT sprendimų. Anot Vašingtone įsikūrusio Mirties bausmių informacijos centro, nuo to laiko buvo įvykdyta mirties bausmė penkiems Meksikos piliečiams. Visos egzekucijos buvo įvykdytos Teksase. Šiemet Jungtinėse Valstijose įvykdyta jau 20 mirties bausmių, pusė jų – Teksase.

