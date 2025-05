Scholzas atsisveikina: padėkojo Zelenskiui ir pažadėjo remti Ukrainą

Anot jo, kancleris per pokalbį pabrėžė, jog „Ukrainos prezidento pasirengimas pritarti besąlygiškoms 30 dienų paliauboms rodo, kad niekas nenori taikos labiau nei Ukraina“. Su tuo esą pagaliau turi sutikti ir Rusijos prezidentas. Maskva turi atsisakyti savo ciniškos vilkinimo taktikos ir nutraukti savo negailestingą karą, kalbėjo O. Scholzas.

O. Scholzas, anot S. Seiberto, padėkojo V. Zelenskiui už glaudų ir pasitikėjimo kupiną bendradarbiavimą bei pabrėžė jo lyderystę. Be to, kancleris pagyrė Ukrainos prezidento ir ukrainiečių tautos drąsa bei ryžtą ginantis nuo Rusijos agresijos. „Apie tai federalinis kancleris galėjo susidaryti asmeninę nuomonę per abu savo vizitus karo metais Kyjive 2022 m. birželį ir 2024 m. gruodį“, – teigė atstovas.