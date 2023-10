Spalio 7 dieną „Hamas“ teroristai propagandos tikslais pasistengė kuo daugiau filmuoti kraupių žudynių vaizdų, jas tiesiogiai transliavo socialiniuose tinkluose, dalinosi įrašais.

Socialiniame tinkle „X“ ėmė plisti vaizdo medžiaga, kurioje užfiksuotos paskutinės „Hamas“ smogikų gyvenimo akimirkos, ironizuojama, kad šie sugebėjo įamžinti savo pačių mirtį.

Savaitgalį itin daug peržiūrų sulaukė teroristo kamera užfiksuoti vaizdai, kaip jis su kitu bendrininku patenka į Izraelio gyvenvietę, tikriausiai pasienio kibucą, kur juos netikėtai pasitinka ginkluotas izraelietis.

Tačiau tai tėra tik įrašo fragmentas, pilnoje versijoje, kuri taip pat pasiekiama tinkle „X“ matyti, kaip teroristas automatu apšaudo namą, per langą nušauna senyvą moterį, įsiveržia vidun, kambariuose ieško kitų aukų.

Pirmadienį pasirodė dar vienas vaizdo įrašas, kuriame kitas „Hamas“ teroristas vaizdo kamera įamžino savo gyvenimo pabaigą.

Įraše matyti į Izraelio gyvenvietę įsiveržusių teroristų susišaudymas su jų antpuolį bandančiu atremti vienu ar daugiau žmonių. Išpuolį filmavęs teroristas slepiasi patalpoje, paskui bėga, galiausiai aidint šūviams krinta ant žemės, kamera nukrenta šalin.

The final moments of another Hamas terrorist, captured by his own GoPro. Taken out by a heroic community guard. #Hamasectomy pic.twitter.com/hap1T3IVND

Footage has been released showing a Hamas Terrorist having Filmed his own Death during the Suprise Attack on Southern Israel last Saturday; the Group of Hamas Terrorist appear to be walking through a Settlement as they are Ambushed and Liquidated by an Unknown Gunman. pic.twitter.com/KduyF2TbbI